El Servicio Secreto de EEUU ocultó un accidente del convoy de Kamala Harris

Washington, 5 oct. El Servicio Secreto de Estados Unidos ocultó esta semana un accidente de tráfico leve en el que se vio envuelta la vicepresidenta, Kamala Harris, reveló este miércoles el diario The Washington Post.

El coche en el que viajaba este lunes golpeó la acera de un túnel en el centro de Washington con la fuerza suficiente como para que fuera necesario cambiar el neumático, haciendo que todo el convoy se detuviera y bloqueara el tráfico.

Harris, según el diario, fue transferida a otro vehículo para que pudiera seguir su camino hacia la Casa Blanca.

The Washington Post apuntó que el Servicio Secreto no solo no transmitió los detalles clave de lo sucedido en la alerta que debió enviar para justificar el retraso a sus superiores, sino que mencionó que "un fallo mecánico" había obligado a los agentes a hacer que la vicepresidenta cambiara de coche.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, precisó a The Washington Post que aunque los agentes no facilitaron toda la información en un primer momento, se ofrecieron después en persona todos los datos "pertinentes".

El periódico recordó que no es la primera vez que esa agencia cubre sus propios errores o los minimiza. En 2014, por ejemplo, un agente indicó que un militar veterano con problemas mentales que había saltado la verja de la Casa Blanca no iba armado y fue parado al momento, cuando sí llevaba un arma y consiguió entrar en la mansión presidencial. EFE

mgr/pamp