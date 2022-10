Wall Street se adentra en el verde y el Nasdaq sube más de un 3 %

Nueva York, 4 oct. Wall Street se adentra con firmeza en el verde este martes a media sesión y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, ascendía un 3,30 %, continuando así con la tendencia alcista y colocando a los principales índices en camino de extender el buen comienzo de octubre.

En el ecuador de la jornada, a las 12.30 hora local (16.30 GMT), el principal indicador de Nueva York, el Dow Jones, sumaba 2,74 % u 808,33 puntos y se situaba en 30.299,22 unidades.

Mientras que el S&P 500 -en camino a la mejor ganancia de 2 días en 2 años -se apreciaba un 2,96 % o 109,04 enteros, hasta 3.787,47 puntos.

El Nasdaq registraba las mayores avances con una subida de 356,41 unidades, hasta 11.171,84 enteros.

En este indicador también destacaba la subida de un 12,72 % de Twitter, luego que la prensa económica informó que finalmente el magnate Elon Musk decidió comprar la red social por 44.000 millones de dólares, como anunció el pasado julio.

Así pues, estaría dispuesto a pagar 54,2 dólares por cada acción. El precio por acción a la media jornada de este miércoles era de 47,95 dólares.

Por su parte, las acciones de Tesla -empresa de la que Musk es director ejecutivo- subían un 2,86 %.

Esta nueva tendencia alcista de la bolsa rompe con las pérdidas que se vieron la semana, el mes y el trimestre pasado por los miedos a una posible recesión global.

“Los mercados bajistas no van en línea recta y aún no hemos terminado de bajar”, dijo Hani Redha, gerente de cartera de PineBridge Investments, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

“Hemos estado en un mercado bajista todo el año y hemos visto estos repuntes muy típicos del mercado bajista entre medias. Eso es parte del curso”, añadió. EFE

