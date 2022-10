Usos útiles de la borra de café en casa

Puede beberse con leche o puro, con azúcar o amargo, caliente o helado. Muchas personas no pueden arrancar el día si no beben su café. Otras incluso beben varias tazas durante el día. ¿Qué hacer con la borra que queda? ¿Botarla a la basura? ¡NO! El último sitio en el que debiera ir a parar la borra de café es a la bolsa de residuos, ya que puede tener diversas utilidades en casa. La borra puede utilizarse por ejemplo como abono en el jardín, según recomienda la Liga de Protección del Ambiente de Alemania (Nabu). No solo contiene nutrientes vegetales como nitrógeno, fósforo, azufre y potasio, sino que además sirve para atraer lombrices y de ese modo ayuda a airear y aflojar la tierra.

La borra es particularmente buena para abonar arbustos de bayas porque a esas plantas les encantan los suelos de humus ácido. Las plantas de tomates, de pepinos y calabacines también se dan bien con abono de borra de café, que además es muy fácil de colocar. Sólo hay que esparcir el polvo en la zona de las raíces de las plantas de modo plano, presionándolo en el suelo.

La borra que no sea utilizada en el jardín puede colocarse sobre un plato para que se seque y luego conservarla en frascos a fin de utilizarla meses después nuevamente como abono.

De todos modos, es importante saber que no a todos les gusta el café. La Liga Nabu señala que el polvo puede ser un buen recurso para ahuyentar a los caracoles. Para lograrlo se recomienda colocar la borra en forma plana a lo largo del cantero o en forma de anillo alrededor de la planta que se quiera proteger.

La cocina no sólo genera la borra de café, sino que también puede utilizarla. Una de sus aplicaciones puede ser como reemplazo de productos de limpieza. No hay más que tomar una esponja húmeda, colocarle algo de borra y limpiar hornallas, rejillas o grifería. Pero así como es buena para algunas cosas, es mala para otras: no se recomienda utilizarla para fregar la superficie de las cocinas eléctricas o de vitrocerámica ya que existe riesgo de que deje rayones.

Si uno tiene floreros en los que es imposible hacer entrar una esponja, la Liga Alemana de Café también recomienda mezclar la borra con un poco de arroz y una pizca de agua tibia, volcar la mezcla en el florero y batirlo. Al finalizar enjuagar el florero ya limpio con agua del grifo.

Otro buen consejo: si hay un aroma poco agradable en la nevera y no hay modo de quitarlo, puede servir colocar borra de café seca en un pocillo abierto en la nevera, ya que el café neutraliza los malos olores. También funciona en las manos. Después de picar cebolla o dientes de ajo, no hay más que masajearse la piel levemente humedecida con borra y luego enjuagarse bien.

Tras beber el café del desayuno se puede tomar acto seguido la borra y dirigirse al baño para preparar un peeling que le hará de maravillas al cutis. Se recomienda mezclar dos cucharadas de borra de café con una cucharadita de azúcar moreno y una cucharada de aceite de oliva y aplicar esa mezcla con movimientos circulares en la piel. Dejarla actuar unos minutos y luego enjuagar bien. Quien lo desee puede añadir una o dos gotas de algún aceite aromático al peeling. Y para quienes prefieran no hacer ninguna aplicación de este preciado y desconocido bien, existe otra alternativa: pueden deshacerse de la borra como desecho orgánico o en una compostera. dpa