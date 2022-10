Un comisario europeo carga contra Elon Musk por sus propuestas para Ucrania

Bruselas, 4 oct. El comisario europeo de Medioambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, cargó hoy contra el magnate Elon Musk por su propuesta para frenar la guerra entre Ucrania y Rusia, advirtiéndole de que Kiev no puede renunciar a Crimea, igual que sus coches eléctricos no pueden funcionar sin baterías.

"Señor Elon Musk, no es ciencia espacial: ¡Rusia invadió Ucrania! No hay Ucrania sin Crimea como no hay Tesla sin baterías", escribió en Twitter Sinkevicius, casado con una ucraniana y especialmente sensible al conflicto.

Musk desató ayer una gran polémica en las redes sociales, que hizo reaccionar incluso al presidente de Ucrania, Vlodómir Zelenski, tras publicar una encuesta sobre una propuesta de paz entre Ucrania y Rusia.

El plan del hombre más rico del mundo pasaría por celebrar un referéndum de autodeterminación supervisado por la ONU en los territorios ilegalmente anexionados por Rusia, garantizar el abastecimiento de agua en Crimea, que Ucrania renuncie a esa península y que se declare neutral.

"En lugar de hacer encuestas en Twitter, todos deberíamos centrarnos en ayudar a Ucrania a ganar esta guerra", agregó el comisario desde su cuenta oficial, aunque en anteriores ocasiones ya ha tomado iniciativas a título personal y sin vincular a la Comisión. EFE

jaf/drs/jac