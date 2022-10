Rahm: "Algo menos de presión sí hay respecto al año pasado"

Madrid, 4 oct. Jon Rahm, número seis del ránking mundial de golf, declaró este martes que afronta el Abierto de España con "algo menos de presión" que el año pasado pero con el objetivo de ganar y "añadir" su nombre al de Severiano Ballesteros en el Abierto de España, con tres victorias.

El golfista de Barrika llega al Club de Campo en Madrid en "buen momento" y dispuesto a reencontrarse con la victoria que consiguió en 2018 y 2019.

"Es un torneo importante para mí y me gustaría añadir mi nombre al de Severiano Ballesteros", confesó Rahm, en alusión a la posibilidad de igualar a Seve, que ganó tres Abiertos de España (1981, 1985 y 1995) durante su trayectoria profesional.

"He tenido la suerte de ganar copas como esta con diferentes categorías de amateur. En la historia moderna, Seve tiene tres y poder igualarle tan pronto en mi carrera sería increíble. Es una manera de unir mi vinculo con Madrid, porque ganar el Open de tu país siempre es un orgullo. Ese hoyo 18 en el Club de Campo y con el apoyo del público es algo único", señaló.

"Respecto al año pasado algo de menos presión sí que hay. Ganar tres seguidos es increíble y las ganas del publico se notaban, pero ahora he tenido un año entrecomillas malo, o en el que no he ganado lo de otros años, y voy con otra mentalidad. Me recuerda más al primer año que gané", apuntó.

Rahm recordó que la Ryder Cup de 1997 es el torneo por el que empezó a jugar al golf y ensalzó la figura de Severiano Ballesteros y Chema Olazabal, dos deportistas que revolucionaron este deporte y con los que en ocasiones se le compara.

"Intento que no se me suba a la cabeza y ojalá que cuando acabe mi carrera esté más arriba. Ellos (Severiano Ballesteros y Chema Olazabal) hicieron un cambio del deporte elitista que era, y que algunos siguen pensando que es, a uno que tiene 300.000 licencias. Ahora que las licencias suban es un orgullo, sea por mí o no, aunque supongo que ayuda lo que hice", comentó.

Por último, Jon Rahm habló sobre los jugadores que han decidido disputar la Copa LIV, impulsada y financiada por Arabia Saudí, y cuya presencia en ese circuito les apartará de la Ryder Cup.

"La única pena que me da es que esos jugadores no puedan jugar la Ryder, aunque ya veremos qué pasa. En el resto de los sentidos no. Hay una Liga que ofrece mucho dinero para jugar, sea una exhibición o no, y ellos han tomado una decisión. No soy quién para criticar igual que ellos no me juzgan a mí por quedarme", manifestó.

"Lo que no me gusta es que hay ciertos comentarios negativos en la prensa. Cuando tomas esa decisión ya está, sé feliz. Somos autónomos, tenemos el derecho de jugar donde queramos, y solo puedo verlo de manera positiva que ha hecho crecer el PGA Tour", concluyó.