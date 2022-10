María Amparo Escandón expone en novela los retos ambientales de Los Ángeles

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 4 oct. La escritora mexicana María Amparo Escandón usa su nueva novela "El clima de Los Ángeles" para describir la realidad de las familias angelinas, que según dice a Efe, dista mucho de la imagen proyectada por Hollywood y está más bien marcada por la sequía, los incendios y los deslaves.

"Hay gente por ahí que piensan que todos aquí (en Los Ángeles) vivimos como las Kardashian, y esto es muy lejano de la realidad", advierte Escandón, considerada por The New York Times como una de las escritoras bilingües más vendidas en EE.UU.

Con su nueva novela quiere "rendirle tributo" a Los Ángeles, la ciudad donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, y que le abrió las puertas tras emigrar a EE.UU. hace 40 años.

La idea de escribir el libro le llegó en el 2014 cuando se mudó a Nueva York, y escuchaba constantemente "un cliché" que asegura que "Los Ángeles no tiene clima" para referirse a que la región no experimentaba diferentes condiciones atmosféricas.

"No siempre estamos a 72 grados (Fahrenheit ) y soleado", subraya para luego enumerar los retos climatológicos que enfrenta la región, desde los famosos vientos de Santa Ana, la sequía, y aunque muy esporádicamente la lluvia, que han sido el origen de multimillonarios desastres.

Considera que la ciudad y la región "depende mucho del clima".

"Estamos amenazados por incendios, deslaves, falta de agua. Tenemos nuestros problemas", resalta la escritora, de 65 años, nacida en Ciudad de México.

Escandón escogió 2016, considerado el final de uno de los períodos más secos de California, para ambientar su novela, que sigue la vida de los Alvarado, una familia mexicoamericana acaudalada que lidia con sus secretos, mentiras, dramas, la muerte, y diferentes retos climáticos.

Cada referencia al clima en la novela coincide con los registros que Los Ángeles experimentó en 2016, incluidos uno de los incendios que azotaron la región.

La única excepción fue la Navidad. "Yo quería que lloviera ese día, me di ese permiso, creo que es el sueño de muchos de los que viven aquí", señala entre risas.

Sobre los Alvarado, compuesto por los padres Keila y Óscar, las tres hijas adultas Claudia, Olivia y Patricia, sus parejas y sus hijos, la escritora explica que quería que sus personajes fueran personas de éxito, especialmente las hijas, que en 2016 han llegado a lo más alto de sus profesiones.

"Las mujeres latinas en EE.UU. estamos batallando con una imagen de la mujer abnegada que está en la casa, pero ahora tenemos a las jóvenes latinas que tienen un empuje increíble, ayudan a la economía y creo que no están siendo reconocidas", subraya la escritora mexicana.

No obstante, la autora explica que el éxito de los miembros de los Alvarado no los libra de tener una serie de problemas, que son magnificados por las inclemencias del clima.

La novela inicia con el ahogamiento de dos de las nietas de los Alvarado en una piscina que se ha dejado de usar por la sequía y cuyas aguas sucias impiden la visibilidad. "Hay un peligro constante".

Los personajes que acompañan a esta familia de raíces migrantes, también son un reflejo de la diversidad cultural que tiene Los Ángeles, indica la autora, que recientemente fue galardonada con el Rudolfo Anaya Best Latino Focused Fiction Book Award.

El libro, meticulosamente cronológico, describe el 8 de noviembre de 2016, fecha en la que el republicano Donald Trump fue elegido presidente de EE.UU., como "un día que terminó de luto".

"Aunque el libro no habla de política, no podía dejar pasar lo que significó esa fecha para Los Ángeles, y sus familias. Esta es una ciudad y un estado azul (demócrata)", aclara. "El clima político no podía dejar de estar incluido", añade.

Escandón escribió "El clima de Los Ángeles" originalmente en inglés bajo el título "L.A. Weather", como también la versión en español, que sale este martes a la venta en EE.UU. con una portada llamativa en la que una colina está en llamas y se observa una piscina, característica de las casas de la ciudad.

"Creo que es muy importante que esta obra también sea escrita en español porque en nuestra comunidad hay mucha gente, como mi madre, que no lee en inglés, pero que se va a identificar con esta obra", manifiesta.

"En la actualidad ya no podemos desligar nuestra vida del clima, es importante que tomemos consciencia de eso", advierte Escandón, que ha sido desalojada al menos dos veces de su hogar por incendios que amenazaban su casa.

"Pero lo más importante es que estos retos los podemos superar unidos, como familia y como sociedad", concluye. EFE

