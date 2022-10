Margarita II lamenta reacción de príncipe Joaquín a quitarle título a nietos

Copenhague, 4 oct. La reina Margarita II de Dinamarca ha lamentado la reacción de su hijo menor, el príncipe Joaquín, a su decisión de quitar el título de príncipes y princesa a sus vástagos, aunque se mantiene firme.

"He tomado mi resolución como reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado hasta qué punto mi hijo más joven y su familia se sentirían afectados. Me ha causado una gran impresión y estoy apenada por ello", señaló la monarca danesa en un comunicado.

La Casa Real danesa comunicó por sorpresa la semana pasada la decisión, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, justificándola por el deseo de la reina de que estos nietos puedan formar su "propia vida" sin las obligaciones de la institución.

El anuncio fue vinculado además a otro anterior de 2016, en el que se avisaba de que el príncipe Christian, hijo del primogénito Federico, sería probablemente el único de los ocho nietos de la reina que recibirá un asignación del Estado como adulto.

La resolución afecta a cuatro de los ocho nietos de Margarita II: Nicolás, de 23 años, y Félix, tres años menor, fruto del primer matrimonio de Joaquín con la condesa Alejandra; y Enrique, de 13, y Athena, de 10, del segundo matrimonio con la princesa María.

Alejandra ya reaccionó el mismo día, mostrando su "tristeza" y "conmoción" en nombre de la familia, mientras que el príncipe lo hizo al día siguiente con declaraciones a los dos tabloides daneses.

Joaquín aseguró que en mayo había sido informado de que sus hijos perderían el título real al cumplir los 25 años, pero que cinco días antes del anuncio se le avisó del cambio de planes.

"Estoy muy, muy triste por verlos tristes a ellos y sin entender lo que les ha ocurrido", dijo Joaquín, que habló de "castigo" e insinuó que la relación con su madre no era buena.

En su último comunicado, Margarita II aseguró que llevaba tiempo meditando su resolución y que su "obligación" y "deseo" es que la monarquía se adapte a los tiempos, lo que implica de vez en cuando "decisiones difíciles".

"Nadie debe dudar de que mis hijos, nueras y nietos son mi gran alegría y orgullo. Ahora espero que como familia podamos encontrar la tranquilidad y el camino en esta situación", afirmó.

Margarita II tiene otros cuatro nietos, hijos de Federico y la princesa Mary: Christian, de 15; Isabella, de 14, y los mellizos Vincent y Josefina, de 11. EFE

alc/egw/ah