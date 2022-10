Evenepoel: "Ví que mis piernas no estaban frescas y ayudé a Keisse"

Redacción deportes, 4 oct. "Ahora puedo decir con una sonrisa que mi temporada ha terminado", dijo el campeón mundial belga al finalizar la 35 edición de la Binche-Chimay-Binche, prueba en la que exhibió por primera vez el maillot arcoíris y se dedicó a rodar descolgado del pelotón con su compañero y compatriota Iljo Keisse, quien se retiró del ciclismo profesional tras la carrera.

" Sentí desde el principio que mis piernas ya no estaban muy frescas. Solo quería aprovechar al máximo esta última carrera del año. En algún momento dado, Rik Verbrugghe, mi director , me dijo que habían descolgado a Iljo Keisse, así que decidí ir a buscarlo y hacer la última vuelta con él, ya que era nuestra última carrera juntos . Iljo es probablemente el ciclista más importante para mí en el pelotón. Desde mi debut profesional, me llevó, bajo su ala y aprendí mucho a su lado", comentó Evenepoel en la meta de Binche.

El resultado fue lo de menos para el belga de 22 años, reciente campeón mundial en Wollongong. La despedida de su compañero de equipo coincidió con la última prueba en tierras belgas del local Philippe Gilbert, campeón del mundo en 2012 y uno de los mejores clasicómanos de la historia.

"No he podido terminar con mejor nota, pero aahora puedo decir con una gran sonrisa que mi temporada ha terminado. No veo la hora de irme de vacaciones y disfrutar de la tranquilidad ", concluyó Evenepoel. EFE

