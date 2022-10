El virtual ganador de la Alcaldía de Lima ofrece un "gobierno de unidad" sin Castillo

Lima, 3 oct. El empresario ultraconservador Rafael López Aliaga, quien es el virtual alcalde electo de Lima, ofreció conformar un "gobierno de unidad" con sus principales rivales políticos, aunque sin la participación del presidente Pedro Castillo, del que es un acérrimo opositor.

"Por el bien de la población, el Perú tiene que recuperar la confianza (...) si no hay confianza, no hay inversión, si no hay inversión no hay trabajo, si no hay trabajo no hay consumo", declaró López a periodistas tras reunirse con el candidato del partido centroderechista Somos Perú, George Forsyth.

López Aliaga, que aguarda el final del apretado conteo para poder ser proclamado vencedor de las elecciones, aseguró que su país afronta una crisis política y económica por "culpa" de Castillo, al que reiteró que espera ver destituido del cargo próximamente.

Señaló, además, que entre las primeras medidas de la gestión que deberá asumir el próximo 1 de enero estará implementar su propuesta de "hambre cero" en la capital peruana, para la cual piensa destinar el 10 % del presupuesto municipal.

Además, mencionó la entrega de "agua de emergencia" en las zonas más pobres de la ciudad y el alquiler de miles de motos para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Tras reunirse con él, Forsyth declaró a periodistas que acudió para ofrecerle el apoyo de su equipo técnico para afrontar temas como la inseguridad ciudadana y la atención de la pobreza.

"He venido a traerle un mensaje de unión, paz, de respeto. Eso es lo que queremos para nuestra ciudadanía, no queremos que nos sigamos dividiendo", declaró.

López dijo, por su parte, que también piensa visitar al general retirado Daniel Urresti, el candidato del partido derechista Podemos Perú que durante la tarde de este lunes reconoció su victoria y también le ofreció su colaboración.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló Hacia las 22.00 horas (03.00 GMT) que López alcanza, hasta el momento, 1.372.572 sufragios, lo que supone el 26,29 % del total, mientras que Urresti suma 1.324.732 votos, equivalente al 25,37 % del total, con el 97,5 % de las actas escrutadas.

Detrás de estos candidatos se ubican Forsyth, con 18,93 %; Elizabeth León, del partido Frente Esperanza, con 10,92 %; y Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, con 7,11 % de la votación.

Los siguen Gonzalo Alegría, del partido izquierdista Juntos por el Perú, con 6,38 %; María Elena Soto, de Avanza País, con 3,50 %; y Yuri Castro, de Perú Libre, con 1,47 %.

López aseguró durante la tarde del lunes que esperará los resultados al 100 % de las actas contabilizadas para pronunciarse de manera formal sobre su elección y dijo que no postulará en las próximas elecciones generales para el período 2026-2031, pero sí apoyará a un candidato "de consenso" entre agrupaciones de derecha.

En total, más de 24,7 millones de peruanos fueron llamados este domingo a participar en las elecciones regionales y locales, que se organizaron para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales de todo el país.

Los peruanos también votaron para elegir a 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.