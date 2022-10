Alain Aspect, premio Nobel de Física, preocupado por el auge de nacionalismos

París, 4 oct. El francés Alain Aspect, premiado con el Nobel de Física de 2022 junto al estadounidense John F. Clauser y el austríaco Anton Zeilingier, lamentó este martes que el "aumento de los nacionalismos" aísle a grandes naciones de ciencia como Rusia y China.

"Los nacionalismos suben y perjudican a la comunidad (científica) internacional, eso es terrible para la ciencia", dijo en una conferencia de prensa Aspect, horas después de que la Real Academia de las Ciencias sueca anunciase que le premiaba con la máxima distinción.

"Antes ir a Rusia o China era formidable, pero ahora se están volviendo a cerrar y no sabemos cómo podemos gestionar eso, es algo trágico, parece que la historia está en regresión. Tener una comunidad (científica) internacional es esencial", agregó.

Inspirado en las investigaciones de John Stewart Bell y Albert Einstein, Alain Aspect (Agen, Francia, 1947) realizó unos experimentales estudios que sirvieron para conocer mejor el funcionamiento de la física cuántica, una disciplina que se puede aplicar a ordenadores, redes y comunicación encriptada segura.

Aspect, especialista en el comportamiento de los fotones únicos, de los pares de fotones y de los átomos, defendió "las ventajas" de la tecnología cuántica, que "hará a los ordenadores mejores y más rápidos". La informática cuántica, por ejemplo, es capaz de trabajar con algoritmos muchos más eficientes que los de la computación tradicional.

El premiado, profesor emérito del CNRS y del Instituto de Óptica de la Universidad París-Saclay, alentó a los jóvenes a dedicarse a la ciencia, porque la sociedad actual necesita cada vez más "gente que entienda cómo funciona" esta área del saber.

Asimismo, contó cómo se enteró de la concesión del galardón: "Mi secretaria me llama y me dice, es alguien de Estocolmo, ¿le doy su teléfono? Y yo le digo, sí. Todo esto ha sido quince minutos antes de que se hiciese el anuncio oficial, he tenido que ir improvisando". EFE

atc/icn

(foto)