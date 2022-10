Lunes, 3 de octubre de 2022 (08.00 GMT)

BRASIL ELECCIONES

Lula y Bolsonaro irán a una segunda vuelta con igualdad máxima

Sao Paulo. El exgobernante brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, se disputarán la Presidencia el próximo 30 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones, después de haber quedado a muy corta distancia en los comicios de este domingo. El resultado de la primera vuelta -Lula 48,39 % y Bolsonaro 43,23 %- fue mucho más ajustado de lo que anticipaban los sondeos de intención de voto, que situaban al expresidente 14 puntos por encima del líder de la ultraderecha e incluso contemplaban la posibilidad de que pudiera rebasar la mitad de los votos.

PERÚ ELECCIONES

El ultraconservador López Aliaga remonta en recuento por la Alcaldía del Lima

Lima. El empresario Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular, remontó en la madrugada de este lunes y superó al general retirado Daniel Urresti en el recuento de los votos para la Alcaldía de Lima, cuando se han escrutado el 74,54 % de las actas. López Aliaga ha obtenido, hasta el momento, 1.040.852 votos, lo que supone el 26,11 % del total, mientras que Urresti, del derechista Podemos Perú, ha obtenido 1.015.791, lo que representa el 25,48 % de los sufragios.

COLOMBIA PAZ

Retornan a Colombia los negociadores del ELN en La Habana

La Habana/Bogotá. La Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia informó este domingo del regreso a su país desde La Habana, donde permaneció los últimos años tras la interrupción de las negociaciones con el Gobierno. "En el día de hoy con el acompañamiento de los países garantes: la República de Cuba, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, se ha procedido al retorno de la Delegación de Diálogos con seguridad y garantías", refiere el comunicado del ELN. El Gobierno colombiano, a través del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que "acompañó el desarrollo de la operación de retorno" de la delegación "con plenas garantías".

UCRANIA GUERRA

La Duma rusa ratifica hoy tratados de anexión de cuatro regiones ucranianas

Moscú. La Duma o cámara de diputados rusa aborda este lunes la ratificación de los tratados internacionales de anexión firmados por la Federación Rusa con las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. "El lunes abordaremos la introducción de enmiendas a las leyes constitucionales y también la ratificación de los tratados internacionales", dijo este domingo a la televisión pública Viacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del Parlamento.

IRÁN PROTESTAS

Cierra una de las principales universidades de Teherán tras fuertes choques

Teherán. Una de las principales universidades de Teherán anunció este lunes que ha suspendido las clases presenciales y las enseñanzas serán "online" después de que anoche fuese el escenario de fuertes enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. "Todas las clases de la Universidad Tecnológica de Sharif se realizarán de forma virtual hasta nuevo aviso", indicó el centro educativo en un comunicado colgado en su web.

ISRAEL PALESTINA

Dos palestinos mueren por fuego israelí en otra noche violenta en Cisjordania

Jerusalén. Dos jóvenes palestinos murieron hoy por fuego de tropas israelíes en el campo de refugiados de Jalazun, en el área de Ramala, en otra noche de violencia en Cisjordania ocupada, con 16 palestinos detenidos en redadas en diferentes lugares. El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de los dos jóvenes, quienes recibieron disparos del Ejército israelí después de intentar llevar a cabo un atropello de soldados.

INDONESIA FÚTBOL

Indonesia anuncia una investigación independiente de la tragedia en su fútbol

Yakarta. El Gobierno de Indonesia anunció este lunes la apertura de una investigación independiente para esclarecer la tragedia ocurrida el sábado en un campo de fútbol, donde murieron al menos 125 personas, entre ellas 17 niños, tras una estampida provocada por enfrentamientos entre policías y aficionados. "La Policía debe revelar inmediatamente a los autores involucrados en los actos delictivos", dijo el ministro de Seguridad, Mahfud MD, quien añadió que "tomarán acciones" contra los responsables y reclamó a la Policía que "evalúe sus procedimientos de seguridad".

R.UNIDO ECONOMÍA

El Gobierno británico renuncia a bajar el tramo impositivo más alto

Londres. El ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, anunció este lunes que el Gobierno renunciará a bajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45 % al 40 %, una decisión que había suscitado una rebelión en las propias filas conservadoras. "Está claro que la abolición de la tasa del 45 % se había convertido en una distracción en nuestra misión primordial de abordar los desafíos de nuestro país. Como consecuencia, no seguiremos adelante con su abolición. Lo entendemos, y hemos escuchado", señaló el ministro en un comunicado.

BULGARIA ELECCIONES

El escrutinio final confirma la victoria de Borisov en Bulgaria

Sofía. El escrutinio completo de los votos de las elecciones generales anticipadas de Bulgaria el domingo confirma la victoria del ex primer ministro Boiko Borisov y su partido populista conservador GERB, con un 25,4 %, informó este lunes la comisión electoral central del país balcánico. En segundo lugar ha quedado el primer ministro hasta el pasado junio, el reformista proeuropeo Kiril Petkov, con su partido Continuemos el Cambio (PP) sumando el 20,2 % de los votos. Las elecciones fueron las cuartas en menos de 18 meses y nada indica que el resultado pueda ayudar a desbloquear el estancamiento político del país.

BOSNIA ELECCIONES

Las elecciones en Bosnia abren el margen para los cambios

Sarajevo. Las victorias de varios políticos moderados en Bosnia Herzegovina en diferentes elecciones este domingo abren la posibilidad de cambios en un país hasta ahora profundamente dividido entre bosniacos (musulmanes), serbios y croatas, los tres llamados "pueblos constitutivos". En las elecciones para la presidencia colegiada de Bosnia, el musulmán Denis Becirovic, del partido socialdemócrata SDP, derrotó al nacionalista Bakir Izetbegovic, al obtener el 55,78 % de los votos, según los resultados preliminares (54,7 % escrutado) de la Comisión Electoral Central (CIK).

BURKINA FASO GOLPE

La CEDEAO aplaude la resolución de la crisis en Burkina Faso tras el golpe

Uagadugú. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) aplaudió la resolución de la crisis en Burkina Faso, tras la dimisión este domingo del líder derrocado por el golpe de Estado del pasado viernes, y anunció el envío hoy de una misión al país para tratar con los golpistas. En un comunicado emitido a última hora del domingo, el jefe de Estado de Guinea-Bisáu y presidente de turno de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, reiteró que la organización sigue con "preocupación" la situación en Burkina Faso.

R.UNIDO BEATLES

Hallan dos inusuales fotografías de los Beatles tocando en The Cavern

Londres. Dos inusuales fotografías del cuarteto británico The Beatles tocando en el club The Cavern, en su ciudad natal de Liverpool (norte de Inglaterra), han sido halladas y expuestas al público por primera vez. Las imágenes fueron tomadas en julio de 1961, alrededor de un año antes de que la archifamosa banda británica sacara su tema debut "Love Me Do". En esas fotos se ve a John Lennon y Paul McCartney al micrófono, a George Harrison en la guitarra y a Pete Best, el batería original del grupo. EFE

int/ah