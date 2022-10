Gabino Iglesias explora racismo en EEUU en novela “The Devil Takes You Home”

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 3 oct. El puertorriqueño Gabino Iglesias tuvo que dejar de escribir en español para poder abrirse camino en la literatura en Estados Unidos, pero no renunció a explorar sobre los latinos y el racismo que existe en el país como lo hace en su nuevo libro, “The Devil Takes You Home”.

“Si protestaba en una esquina nadie me iba a poner atención, así que decidí usar mi ficción para contar historias que le enseñen a la gente el racismo que nosotros (los latinos) vivimos aquí”, dijo el autor en entrevista telefónica con Efe.

“The Devil Takes You Home”, la quinta novela de Iglesias y primera con una editorial grande (Little Brown), sigue los pasos de dos de sus anteriores obras, “Zero Saints” (2015) y “Coyote Songs “(2018), en las que retrata una sociedad multicultural, bilingüe, que no reconoce el valor de los latinos, señala el escritor, de 41 años.

“Aquí en Texas ser latino es sinónimo de tener los peores trabajos, no estudiar, ser poco inteligentes”, indica.

Por eso su obra se ha dedicado a contar sobre las barreras económicas e ideológicas que enfrenta la comunidad latina.

"También tenemos que hablar de nuestro sincretismo, de nuestra comida, de nuestra riqueza cultural, de nuestra identidad", valora.

Sobre los personajes de sus novelas, explica que no nacen sólo de su imaginación y observación; también están “alimentados de sus propias experiencias”.

Iglesias llegó en 2008 a Texas con 236 dólares en el bolsillo buscando abrirse paso en el mundo de la literatura, algo que no había conseguido en su natal Puerto Rico. "También vine en busca del sueño americano", destaca.

Lo primero que entendió es que si quería que le publicaran tenía que comenzar a escribir en inglés.

Pero ese no fue su único obstáculo. Conseguir dedicarse a la escritura en medio de trabajos de medio tiempo, al tiempo que estudiaba un doctorado en periodismo, se convirtió en uno de sus mayores retos.

Además de dictar clases en la Universidad de Texas en Austin, Iglesias trabajó en servicio al cliente, dio clases de inglés a inmigrantes y fue profesor de una escuela secundaria entre un gran número de trabajos de medio tiempo que le ayudaban a pagar sus cuentas.

En esos espacios comenzó a sentir el peso de ser latino. “Me preguntaban si tenía sponsor (patrocinador). Como era oscurito no podían creer que era estadounidense, aunque sea de segunda clase”, señala con sarcasmo.

LLEGA LA PANDEMIA

En 2020, cuando llegó la pandemia de covid-19, Iglesias perdió su empleo como profesor de escuela y con ello su seguro médico. “Fue difícil, muy preocupante. En este país es más fácil morirse a que te atienda un médico si no se tiene un seguro médico”, sostiene.

Sin trabajo y sin seguro médico, el escritor decidió dedicarse a tiempo completo a terminar “The Devil Takes You Home", que había iniciado en sus descansos para almorzar.

El libro sigue la historia de Mario, un puertorriqueño padre de familia que vive una pesadilla al perder su trabajo y el seguro médico con el que atienden a su pequeña hija, que sufre de leucemia, una enfermedad que el autor describe como racista.

“La mayoría de enfermedades son racistas porque afectan más a los pobres, a las minorías. ¿Quiénes fueron los más afectados por la pandemia? Los latinos y los afroamericanos” indica el autor.

Las cuentas médicas por pagar harán que Mario se vea obligado a recorrer un camino rodeado por el crimen, los cárteles de droga mexicanos, la brujería y los zombis, en busca de dinero.

La historia de Mario se desarrolla en la frontera sur de Estados Unidos. Por eso Iglesias se da permiso de usar el español y el “spanglish” en el libro. Algunos de los textos en español están traducidos.

“Es una novela de frontera y de latinos en Estados Unidos que vivimos entre el inglés, el spanglish y las diferentes formas de español que se hablan en este país”, indica.

También hace una crítica al uso político de la inmigración, especialmente después del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump. "Espero que la novela demuestre la humanidad de la frontera", expuso.

Además explora "la hipocresía sangrienta" de las políticas de seguridad fronteriza que permiten que las armas vendidas en Estados Unidos fomenten el tráfico de drogas en México.

Iglesias está trabajando en su sexto libro, en el que continúa tratando de contar la realidad de los latinos que una gran parte de la sociedad estadounidense "no observa".

"Hay que seguir la conversación", insiste. EFE

amv/msc

(foto)