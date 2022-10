Quebec reelige a la coalición de derecha en el poder desde 2018

Los quebequeses reeligieron holgadamente el lunes a la coalición de derecha en el poder desde hace cuatro años, según los medios locales de esta provincia francófona de Canadá, en donde las cuestiones de la inmigración y la identidad acapararon los debates.

Más de 6 millones de votantes fueron llamados a elegir a los 125 miembros de la asamblea de Quebec. Los colegios electorales cerraron a las 20H00 locales (00H00 GMT).

Según las primeras estimaciones, la Coalición Futuro Quebec (CAQ en francés), partido nacional de derecha liderado por el actual primer ministro Francois Legault, sumaría alrededor de 50% de los votos, contra 37% en 2018.

Muy por detrás se encuentra en segunda posición el Partido Liberal de Quebec (PLQ, centroizquierda) con menos de 15% de los sufragios, lo que representaría el peor resultado en la historia de esta formación que dirigió la provincia durante unos 15 años, hasta las últimas elecciones.

Hace cuatro años, Legault, un multimillonario otrora hombre de negocios, había triunfado en su apuesta por imponer una "tercera vía".

Ni separatista ni federalista, el fundador de la aerolínea Air Transat reivindica un enfoque "empresarial" de la política y los valores nacionalistas.

"Estoy encantando de ver a mi amigo, el primer ministro @francoislegault recibir otro mandato por parte de los quebequeses", tuiteó Dou Ford, primer ministro de Ontario, la provincia vecina.

La cuestión de la identidad agitó la campaña con un partido en el poder que multiplicó las declaraciones explosivas.

Sería "un poco suicida" aceptar a más recién llegados dado el declive del francés, dijo Legault, quien anteriormente había asociado inmigración con violencia.

Su ministro de inmigración Jean Boulet incluso afirmó que "80% de los migrantes no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense".

Unas declaraciones que resonaron especialmente entre la población envejecida de la provincia.

Pero con la falta de mano de obra que enfrenta la provincia de unos 8,5 millones de habitantes, la cuestión de la migración también se ha convertido en un asunto económico.

Si es reelegido, Legault planea mantener la inmigración anual limitada a 50.000 personas.

