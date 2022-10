Dieciséis títulos competirán por el Goya a la mejor película iberoamericana

Madrid, 3 oct. Dieciséis producciones, en representación de otros tantos países, competirán por el Goya a la mejor película iberoamericana de la 37ª edición de los premios del cine español, que se entregarán el 11 de febrero en Sevilla (sur).

Chile ha escogido "1976, de Manuela Martelli"; Paraguay se presenta con el documental dirigido por Arami Ulllón "Apenas el sol"; y Argentina se ha decantado por el largometraje de Santiago Mitre "Argentina, 1985", según informó este lunes la Academia de Cine española en un comunicado.

De factura uruguaya es el documental "Bosco", de Alicia Cano Menoni, mientras que la apuesta de la República Dominicana es "Carajita", firmada por Silvina Schnicer y Ulises Porra.

También aspiran al Goya el título costarricense de Nathalie Álvarez Mesén "Clara Sola"; el documental guatemalteco de Anaïs Taracena "El silencio del topo"; el colombiano "La jauría", de Andrés Ramírez Pulido; el peruano "Las mejores familias," de Javier Fuentes-León; y el ecuatoriano "Lo invisible", dirigido por Javier Andrade.

Brasil ha seleccionado "Marighella", de Wagner Moura; México, "Noche de fuego", de Tatiana Huezo; Portugal, "Nothing Ever Happened", de Gonçalo Galvao Teles; y Venezuela, "One Way", de Carlos Daniel Malavé.

Las candidaturas al Goya iberoamericano se completan con la representante de Panamá "Plaza Catedral", de Abner Benaim; y la de Bolivia, "Utama", de Alejandro Loayza Grisi.

Estas películas, tres más que el año pasado, se proyectarán en la academia española a partir del próximo martes en sesiones abiertas a académicos y público general. EFE

mt/jlg/jl/vh