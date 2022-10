Cómo encontrar el calzado adecuado para hacer carrera de montaña

Caminos pedregosos, cuestas arriba y exigentes, y, por si fuera poco, en medio de la montaña: la carrera de senderos o trailrunning está de moda. Pero para no fracasar en el intento y cuidar bien de los pies, es muy importante usar el calzado adecuado, según indica la revista alemana "Alpin" (7/2022). El calzado para carrera de senderos está adaptado al terreno montañoso y protege mejor los pies. Los tenis habituales no son aptos para este tipo de superficies, por lo cual los especialistas advierten que no es conveniente usarlos en la montaña. Las zapatillas especiales para trailrunning son, en su aspecto, muy parecidas a las de footing o a las normales para correr, pero presentan diferencias esenciales, según los resultados de las pruebas que se les hacen. Entre otras cosas, la suela y la amortiguación están adaptadas al terreno montañoso. Especialmente en los descensos, es importante que el calzado sea blando, para amortiguar la presión en el antepié. Además, estas zapatillas son más estables y, al igual que las de trekking o senderismo, deben proteger mejor los tobillos de posibles torsiones, pero al mismo tiempo dejar suficiente espacio a la parte delantera del pie para que no se sobrecaliente. "Alpin" señala que si la zapatilla envuelve el pie de manera cómoda, sin apretarlo, y dándole a la vez contención suficiente, significa que se trata del modelo adecuado. dpa