Anitta lamenta el resultado de las elecciones en Brasil, "una nación triste"

Sao Paulo, 2 oct. La cantante brasileña Anitta, una de las artistas más reconocidas del pop latino, lamentó el resultado de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil y que dejan una nación "dividida", "triste" y "en guerra".

"Independiente del resultado de las elecciones, nadie saldrá enteramente vencedor, pues una nación dividida es una nación en guerra. Una nación en guerra es una nación triste y enferma", dijo Anitta en sus redes sociales.

Con el 99,9 % de las urnas escrutadas, el exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones con un 48,4 % de los votos, frente al 43,2 % que obtuvo el actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Como ninguno superó el 50 % de los sufragios, ambos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta prevista para el próximo 30 de octubre.

En este contexto altamente polarizado, Anitta, que entró de lleno en campaña a favor del aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), incitando sobre todo a la población joven a votar, destacó que "familias, amigos y parejas se están deshaciendo por guerras políticas".

"En este momento Brasil necesita pensar en lo que es humano. Quiero volver al tiempo donde no necesitaba ver a familias que se aman para de hablarse, de amarse, de admirarse por cuestiones políticas", apuntó.

"Me gustaría volver al tiempo donde la agresiones, intolerancias, el miedo, los insultos, etc, no eran costumbre bajo la 'alegación' de razón política. Esto es todo tan triste", completó.

La estrella brasileña de 29 años terminó su serie de mensajes ratificando su apoyo a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, de cara a la segunda vuelta de los comicios. EFE

