Académica iraní pide a UE no escudarse en petróleo para no sancionar a Irán

Estrasburgo (Francia), 3 oct. La académica francoiraní Azadeh Kian instó este lunes a la Unión Europea a que no renuncie a sancionar a los responsables de la represión de las manifestaciones de mujeres en el país por miedo a perder el petróleo de este país ahora que el bloque comunitario ya no importa este hidrocarburo de Rusia por la invasión de Ucrania.

Kian, directora del departamento de Ciencias Sociales y del Centro de Estudios de Género y Feministas en la Universidad de París, acudió al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo invitada por la presidenta de esta institución, Roberta Metsola, quien le dedicó unas palabras al inicio de la sesión.

En una conversación con periodistas, Kian insistió en que, aunque Europa "pueda necesitar" el petróleo iraní durante este invierno, también deben apoyar "ciertos principios democráticos".

"Si Europa está realmente dispuesta a apoyar estos principios, entonces deben apoyar al pueblo iraní y a las mujeres iraníes en particular. Y, en ese caso, no deberían pensar en el impacto de las sanciones a Irán en las importaciones de petróleo en Europa", apuntó Kian.

La académica, que se mostró a favor de sanciones "dirigidas" contra los individuos responsables de la represión, señaló que ha compartido la necesidad de imponer estas medidas restrictivas en su reunión con Metsola, a quien agradeció haber leído ante el hemiciclo los nombres de las mujeres asesinadas durante las protestas en Irán.

Para Kian, es precisamente el hecho de que las mujeres están "al frente" de estas protestas y el rechazo al velo obligatorio lo que hace estas manifestaciones diferentes frente a otras en el pasado, porque "si las mujeres iraníes tienen éxito, estarán rechazando el islam político y podría tener un impacto en toda la región".

Las mujeres que se manifiestan hoy "son las hijas y nietas" de quienes en 1979 se expresaron por la instauración de la república islámica actualmente vigente en el país, aseguró Kian.

Ante el pleno y en presencia de la profesora universitaria, Metsola aseguró que las mujeres iraníes "no están solas" y aseguró que la joven de 22 años que murió tras ser detenida por no llevar correctamente el velo, Mahsa Amini, "no será olvidada", como tampoco lo serán el resto de chicas que han muerto en las protestas posteriores. EFE

