Olivera reconoce que "ha sido una carrera difícil mentalmente"

Buriram (Tailandia), 2 oct. El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), sumó su segunda victoria de la temporada, pero reconoció que "ha sido una carrera difícil desde el punto de vista mental, todas las carreras en mojado son complicadas porque te puedes caer en cualquier momento",

"Pero estaba cómodo, Jack -Miller- me forzó a estar en modo ataque hasta la última vuelta y eso también fue positivo para mí porque hizo que no me relajase en ningún momento", admitió.

"Jack era mucho mejor que yo en la frenada, sobre todo en la curva 1 y 3, ahí me ganaba, pero podía recortarle a partir de la curva 7 y creo que iba mejor de tracción y podía estar más cerca de él y le seguí varias vueltas para abrir hueco con 'Pecco' y al final encontré la ocasión para adelantarle", aseguró el piloto portugués.

"Al inicio del año pasado también encontraba con facilidad la puesta a punto para la lluvia y creo que solo tengo un poco de ventaja cuando venimos de seco y pasamos a mojado, que en los primeros minutos voy algo más rápido, pero en realidad creo que no hay ninguna explicación pues obviamente me gustaría ser más competitivo también en seco, pero doy por buena una victoria en agua, también", explicó sobre su rendimiento en condiciones de mojado el piloto de KTM.

Miguel Oliveira dejará de ser piloto KTM al final de la temporada para recalar en la segunda escudería de Aprilia, pero quiso resaltar que ha podido "mostrar un potencial bastante bueno". "Es una pena que vaya a terminar nuestra historia en Valencia, pero también estoy contento de asumir otro reto el próximo año". EFE

JLL/ea