Luis Rioja conduce al Alavés al liderato

Madrid, 2 oct. El Alavés no desaprovechó el tropiezo de Las Palmas, que dejó escapar la victoria (3-3) en el campo del Mirandés en un encuentro en el que los canarios vencían por 1-3 a falta de tres minutos para la conclusión, y recuperó el liderato de LaLiga SmartBank tras imponerse este domingo por 3-1 a la Ponferradina.

Un primer puesto que reflejó la solidez del conjunto "babazorro", que todavía no conoce la derrota, especialmente en Mendizorroza, donde los de Luis García Plaza tan sólo han dejado escapar un empate (1-1) ante Las Palmas.

El cuadro vitoriano además de trabajo y oficio cuenta en su plantilla con jugadores capaces de marcar la diferencia, como el atacante Luis Rioja, que demostró ante la Ponferradina el porqué de su condición como uno de los nombres propios de la categoría.

Luis Rioja, que regresó al once inicial tras perderse por sanción los dos últimos encuentros, apenas tardó diez minutos en demostrar su calidad al abrir el marcador para los locales con un potente zurdazo desde fuera del área.

Pero el jugador sevillano no sólo destaca por su facilidad en el remate, sino también por su capacidad para asistir, como demostró a los 29 minutos, tras culminar una poderosa internada por la banda izquierda con un pase para la llegada de Miguel de la Fuente que estableció el 2-0.

Una gran actuación que Luis Rioja culminó a los 71 minutos al provocar el definitivo 3-1 con un centro que el brasileño Yuri de Souza introdujo en su propia portería tras tocar el balón con la cabeza.

Goles que sirvieron al Alavés para arrebatar la primera plaza a Las Palmas, que se dejó escapar la victoria (1-1) en su visita al campo del Mirandés, en un choque en el que los canarios vencían por 1-3 a falta de tres minutos para la conclusión del tiempo reglamentario.

"No podemos regalar dos puntos así. Son dos puntos que me duelen en el alma", señaló el preparador del conjunto insular, Francisco Javier García Pimienta, que insistió en la necesidad de "no perder la concentración, si se quieren hacer cosas importantes".

Y es que el conjunto canario pareció dar por finalizado antes de tiempo tanto la primera como la segunda mitad, un error que Las Palmas pagó con la pérdida del liderato.

Si en la prolongación del primer tiempo Raúl García igualó (1-1) el tanto inicial de Álvaro Jiménez para el equipo canario, en los tres minutos finales del segundo tiempo Las Palmas se dejó escapar el triunfo, tras los goles de Manu García, que estableció el 2-3 en el 88, y Raúl García, que firmó el definitivo 3-3 en el 90.

Un resultado que relegó a Las Palmas a la segunda posición igualado a puntos con el Cartagena, que se aupó al tercer puesto, tras imponerse este domingo por 1-3 en su visita al campo del Oviedo.

Los goles del albanés Armando Sadiku, que abrió el marcador para los murcianos a los diez minutos, y del central Pedro Alcalá, autor de un doblete, reflejaron la superioridad de los de Luis Carrión que agudizaron las dudas de un Oviedo, que encadenó su cuarto encuentro consecutivo -tres empates y una derrota- sin vencer.

Victoria que no pudo emular el Granada, que se vio aparatado de los puestos de promoción, tras ser incapaz de pasar el empate (0-0) en casa ante un Huesca, que pudo llevarse los tres puntos del nuevo Los Cármenes en un remate de cabeza del gambiano Aboubakary Kanté que se estrelló en el larguero a los 85 minutos.

Si a nadie sorprende la presencia del Alavés, Las Palmas o el Cartagena en las primeras posiciones de la tabla, más inesperada es la situación clasificatoria de los recién ascendidos Albacete y Andorra, que aparecen firmemente instalados en los puestos de promoción de ascenso.

El Albacete, que llegó a liderar la clasificación, se reencontró con la victoria, tras imponerse este domingo por 1-2 al Leganés, en un choque en el que los manchegos dieron la vuelta al marcador con un doblete de Jonathan Dubasin en los siete primeros minutos del segundo tiempo.

Mucho más contundente se mostró el Andorra, que confirmó su condición como el auténtico "matagigantes" de la categoría, tras derrotar por 3-1 al Levante en el Estadi Nacional, donde los de Eder Sarabia ya superaron con anterioridad al Granada (1-0) y al Eibar (2-0).EFE

jv/apa