Leclerc: "Dimos un paso adelante, pero estoy frustrado con la segunda plaza"

Singapur, 2 oct. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que acabó segundo este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del campeonato, manifestó en el circuito de Marina Bay que "parece que" dieron "un paso adelante este fin de semana", pero que está "frustrado con la segunda plaza".

"El ritmo era bueno, pero al final se sobrecalentaban los neumáticos. Parece que dimos un paso adelante este fin de semana, pero no estoy contento con mi segundo puesto", dijo Leclerc, de 24 años, que partió primero este domingo, después de firmar el sábado su decimoséptima 'pole' en la F1, la novena de la temporada; y que suma 237 puntos, 104 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que al acabar séptimo este domingo, perdió su primera oportunidad de dejar matemáticamente sentenciado el Mundial en Singapur.

"En la salida no tengo claro si fui yo el que fallé; o si sucedió otra cosa. Es algo que tendremos que analizar, pero está claro que 'Checo' (Pérez, mexicano de Red Bull, que ganó la carrera) lo hizo muy bien", comentó Leclerc durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional delAutomóvil) que tuvo lugar este domingo en el circuito de Marina Bay.

"Sabía que estaban investigando a 'Checo' (sancionado con cinco segundos por irregularidades durante la presencia del coche de seguridad en pista, penalización que no afectó a su triunfo final); pero una vez que sabía que la ventaja que me sacaba era mayor a esos cinco segundos, dadas las condiciones en las que estaba la pista me centré en llevar el coche hasta la meta", explicó Leclerc, cinco veces victorioso en la F1, de ellas tres esta temporada. EFE

arh/apa