Colectivos mexicanos protestan por desaparecidos en la fronteriza Cd. Juárez

Ciudad Juárez (México), 1 oct. Decenas de colectivos mexicanos y familias de desaparecidos y víctimas de la violencia protestaron este sábado para exigir justicia en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos.

El Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y madres de mujeres desaparecidas realizaron una misa en la capilla de Misión de Guadalupe, donde acudieron con lonas y fotografías de sus familiares.

“Cada día vemos que siguen publicando madres que no encuentran a sus hijas, niñas de 10 años en adelante no se encuentran. No hay estrategia de las autoridades para que no siga sucediendo esto", contó en entrevista Norma Laguna, madre de la joven desaparecida Idaly Juache.

Otra de las participantes fue Sandra Iveth Robles Martínez, hermana del joven desaparecido Juan de Dios Robles.

La mujer cargaba una cruz con imágenes de personas desaparecidas, lo que simboliza cargar con el dolor de lucha y esperanza para que regresen, ya que no se han dado por vencidos.

"Seguimos luchando, buscando a nuestros familiares, necesitamos que el Gobierno nos ayude para que esto no pase", dijo a Efe.

La marcha ocurrió también en medio de las políticas para militarizar la seguridad pública impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Durán, organizador del evento e integrante del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, opinó que "este es un problema que se tiene que atender a nivel nacional".

"Y con relación al tema de que se militarice la Guardia Nacional, la experiencia nos dice que con esto no se bajan los índices de violencia. No estamos de acuerdo con esta medida", argumentó.

México rebasó este año la cifra oficial de más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas desde que hay registro en 1964.

Pero Durán señaló que no hay una cifra exacta de desaparecidos en el estado de Chihuahua porque en varias ocasiones, no se denuncian las desapariciones ante las autoridades.

Posterior a la misa, acudieron al memorial de personas desaparecidas en el parque Borunda, al norte de la ciudad.

Ahí tejieron una alfombra de color rojo que simboliza la sangre de las víctimas de la violencia y desaparecidos.

Colocaron pesquisas de sus familiares ausentes, en lucha de poder localizarlos.

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.