Un grupo de hackers roba información confidencial al Ejército mexicano

Un grupo de hackers roba información confidencial al Ejército mexicanoMéxico, 30 Set 2022 (AFP) - El gobierno de México reconoció este viernes que un grupo de piratas informáticos obtuvo archivos del ejército que contienen información confidencial como la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Es cierto, hubo un ataque cibernético (...) mediante estos mecanismos modernos extraen archivos", dijo López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina."Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero", añadió.El jueves, el periodista Carlos Loret de Mola, quien suele ser crítico del gobierno, dijo que el grupo de hackers Guacamaya había obtenido información confidencial del ejército entre 2016 y 2019. Entre los datos robados están reportes sobre la salud del presidente que no se habían divulgado antes. En esos archivos hay registro de que López Obrador, de 68 años, fue trasladado el 2 de enero de este año desde su rancho en Palenque, en el sureño estado de Chiapas, para ser atendido en un hospital militar en Ciudad de México por un problema cardíaco."Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado", dijo López Obrador. "Lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero (fue) porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo".El gobierno mexicano únicamente había informado el 22 de enero que López Obrador se sometió al cateterismo cardíaco durante un examen de salud de rutina, lo que generó dudas sobre su verdadero estado de salud. López Obrador sufrió un infarto al miocardio en 2013. El presidente dijo este viernes que toma varias pastillas todas las noches y que revisa su estado de salud cada tres o cuatro meses. yug/dga