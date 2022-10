Los hinchas del Sao Paulo ponen la alegría en la previa de la final

Córdoba (Argentina), 1 oct. Miles de hinchas del Sao Paulo brasileño ingresaron este sábado cantando y riendo al estadio Mario Alberto Kempes para ver a su equipo jugar la final de la Copa Sudamericana ante un Independiente del Valle que tiene el apoyo de unos pocos ecuatorianos y argentinos.

A poco más de una hora del comienzo del partido, se prevé que más de la mitad del estadio Kempes, con capacidad para unas 57.000 personas, quedará vacío en la definición del segundo torneo de clubes más importante del continente.

La gran mayoría de los presentes serán hinchas brasileños, pero eso no desanima a los ecuatorianos.

“En la final de 2019 (ante Colón) eran todos argentinos, había un puñadito de ecuatorianos y conseguimos un 3-1”, recordó a Efe desde las puertas del estadio René Zapata, un ecuatoriano de 66 años.

“Yo creo que es más equipo Independiente. Tiene a lo mejor menos nombres pero es más equipo. Como equipo tiene más fútbol, ese fútbol no lo iguala el Sao Paulo”, añadió este hombre que estaba en Montevideo, Uruguay, y vino a Córdoba específicamente por este partido.

Los pocos ecuatorianos que viajaron hasta la céntrica provincia argentina de Córdoba para ver la final cuentan con el apoyo de los argentinos.

“Soy de Córdoba Capital. Quise venir porque me gusta sinceramente Independiente, lo conozco a Independiente del Valle desde hace años, me gusta la hinchada y me parece una muy linda fiesta del fútbol. Yo sinceramente al ser argentino tiro más para el Independiente del Valle”, dijo a Efe Agustín Siri, de 18 años, que fue uno de los primeros en ingresar al estadio.

Pero los brasileños también derrochan confianza.

“Las expectativas son las mejores posibles y va a ganar el Tricolor en Argentina por 3-0”, dijo a Efe Alexandra, una brasileña que vino específicamente a Córdoba para la final.

Luis, que viajó con ella, aseguró que la ciudad de Córdoba “se convirtió en Sao Paulo” por unos días.

“Está lleno de hinchas, va a salir todo bien y vamos a salir campeones en esta ciudad”, añadió.

El Sao Paulo brasileño y el Independiente del Valle ecuatoriano jugarán la final de la Copa Sudamericana 2022 este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de la céntrica provincia de Córdoba (Argentina) desde las 17.00 local (20.00 GMT).