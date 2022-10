Koke: "Muy feliz por lo que he hecho, pero quiero más"

Redacción Deportes, 1 oct. Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, no se conforma con el récord que alcanzó como el jugador con más partidos de los 119 años de historia del club rojiblanco, sino que quiere "más" con el equipo de su vida, con el que este sábado disputó su encuentro número 554 para superar a Adelardo Rodríguez, que jugó 553 a lo largo de 17 temporadas, entre 1959 y 1976.

"Sí te das cuenta (de lo conseguido), pero hasta que no acabe mi carrera no seré consciente, cuando pasen los años. Intento disfrutar al máximo, vivo el día a día y estoy muy feliz por lo que he hecho, pero quiero más. No me voy a quedar aquí. Voy a seguir peleando como siempre para que gane mi equipo, el Atlético de Madrid, y seguir creciendo", valoró al término del encuentro contra el Sevilla a los medios oficiales del club madrileño.

Al término del choque, en el vestuario del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Koke recibió una camiseta con el número 554, en referencia a la cifra alcanzada este sábado, y firmada por todos sus compañeros, según desveló el Atlético a través de sus redes sociales.

El próximo jueves también le espera un acto de homenaje "especial", según informó el club, en el auditorio del estadio Metropolitano.

El Atlético venció este sábado por 0-2. "Sobre todo, muy feliz porque hemos ganado. Necesitábamos los tres puntos ya, porque veníamos de una racha no muy buena. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo, ha hecho un gran partido, hemos estado juntitos, hemos tenido el balón cuando lo debíamos tener y hemos metido las ocasiones", apuntó Koke, que ya enfoca al duelo de la Liga de Campeones en Brujas: "Disfrutar este ratito y mañana a preparar el partido del martes".

En los micrófonos de Dazn, Koke dijo tras el partido: "Estoy muy contento por este registro; sobre todo por el triunfo. He visto a un Atlético de Madrid de los antiguos. Hemos defendido cuando había que defender, usar las transiciones cuando tocaba. Se ha visto a un equipo fuerte, que compite y con su identidad".

"Más allá de los sistemas, hay que estar identificados con lo que nos pide el míster", agregó. EFE

