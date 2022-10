Facciones palestinas viajan a Argelia para un nuevo intento de reconciliación

Jerusalén/Gaza, 1 oct. Las facciones políticas palestinas comienzan este domingo en Argelia una nueva ronda de diálogo de reconciliación nacional, que busca un acercamiento entre Fatah, partido nacionalista y secular, y el movimiento islamista Hamás, tras cumplirse 15 años de su ruptura.

Las dos principales facciones palestinas, cuya relación ha estado marcada por la enemistad y profundas divisiones, han confirmado su presencia en el encuentro que comenzará mañana en Argel y al que asistirán un total de 14 grupos palestinos, incluida la Yihad Islámica Palestina (YIP), que en agosto protagonizó la escalada con Israel en Gaza.

"Esta reunión ha sido precedida por una serie de encuentros en los que surgieron ciertos indicios de que Hamás tiene intenciones reales de reconciliación", indicó a Efe Sabri Saidam, alto cargo de Fatah.

"Pero más que palabras, necesitamos acciones, resultados sobre el terreno. No podemos garantizar que eso vaya a suceder", agregó Saidam, que dijo sentirse "cautelosamente optimista" de cara a esta ronda de diálogo.

A su juicio, el mejor escenario sería la formación de un Gobierno de Unidad que permita unificar políticamente la Franja de Gaza con Cisjordania, que desde hace 15 años funcionan como entes políticos y territoriales separados.

Mustafa Ibrahim, analista político gazatí, explicó a Efe que no cree que las conversaciones auspiciadas por Argelia den resultado.

"Todos los intentos de diálogo no han llevado a nada porque no hay una voluntad real de ninguna de las partes, además de que los enfrentamientos entre países árabes no han generado las condiciones regionales necesarias para impulsarlo", apuntó.

Si bien Ibrahim valoró la iniciativa argelina, vinculada a la celebración allí de la cumbre de la Liga Árabe en noviembre, también destacó que la responsabilidad recae sobre el liderazgo palestino, que debe tomar la delantera y buscar el diálogo de forma directa e independiente en base a los acuerdos alcanzados en los últimos años.

El encuentro en Argelia sigue a una serie de reuniones que comenzaron en 2009 y que hasta el momento no han logrado poner punto final al conflicto entre las dos principales facciones políticas palestinas.

Catar, Egipto, Rusia y Arabia Saudí son algunos de los países que han intentado mediar una reconciliación, tras una feroz batalla en Gaza en 2007 que acabó con Hamás controlando la franja y Fatah, expulsado de ella y al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que solo gobierna en algunos territorios de Cisjordania ocupada.

Aquella disputa tuvo lugar tras una inesperada victoria electoral del movimiento islamista en los comicios legislativos de 2006, seguida por meses de tensión y la creación de un fallido Gobierno de Unidad, lo que acabó con la toma del poder por la fuerza por parte de Hamás en el enclave, desde entonces bloqueado por Israel.

Tras varios frustrados intentos de acercamiento, ambas facciones firmaron en 2017 en Egipto el más reciente acuerdo de reconciliación, que entre otras cosas preveía la toma del control de Gaza por parte de la ANP y la celebración de elecciones, pero nunca se implementó.

Los comicios legislativos de 2006 en los que se impuso Hamás han sido los últimos celebrados en los territorios palestinos, donde tampoco se han llevado a cabo elecciones presidenciales desde 2005.

Tras una histórica convocatoria a elecciones para mayo del año pasado, Mahmud Abás, líder de Fatah y presidente de la ANP, decidió cancelarlas en el último momento.

La excusa fue la falta de permisos por parte de Israel para la votación de los palestinos residentes en Jerusalén Este ocupado, pero múltiples analistas destacaron la debilidad de Fatah de cara a los comicios, a los que llegaba fragmentado y sin certezas de un triunfo ante los candidatos de Hamás. EFE

