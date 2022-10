Ceni: "La historia es muy importante, pero el fútbol se basa en momentos"

Córdoba (Argentina), 1 oct. Rogério Ceni, entrenador del Sao Paulo brasileño, que este sábado cayó ante Independiente del Valle de Ecuador por 0-2 en la final de la Copa Sudamericana, dijo que si bien "la historia" de los clubes es muy importante, el fútbol "se basa en momentos".

"Lo lamento por los simpatizantes viajaron y tuvieron este final. Un número muy importante de hinchas llegaron hasta aquí y eso es lo que más duele. Ellos han puesto su tiempo para llegar, vinieron a ver a su club campeón y no logramos darles este campeonato", sostuvo Ceni en la rueda de prensa.

"Tuvimos la oportunidad, pero no llegamos a lo que habías pensado producir. Prácticamente entregamos la posibilidad del primer gol. Si bien intentamos intentar disparos, el tiempo fue pasando y cuando sufrimos el segundo pasó todo a ser más difícil", analizó.

Independiente del Valle se consagró campeón de la Sudamericana por segunda vez en su historia al ganarle a Sao Paulo por 0-2 en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia argentina de Córdoba con tantos de los argentinos Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli.

"La historia de los clubes es muy importante, pero el fútbol se basa en momentos. Tal vez Independiente del Valle fue mejor que Sao Paulo, puede ser que hayamos tenido un poco de nervios y ansiedad en los momentos que debíamos definir las ocasiones", consideró el entrenador.

"Creamos varias oportunidades pero no pudimos convertir. Sufrimos el primer gol, creamos más oportunidades. En el segundo tiempo presionamos y pudimos empatar, pero el tiempo pasó y no conseguimos empatar, y no pudimos salir de aquí con el objetivo cumplido, que era salir campeón", añadió. EFE

