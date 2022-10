Bezzecchi y Foggia a ritmo de récord, Chantra hace historia para Tailandia

Juan Antonio Lladós

Buriram (Tailandia), 1 oct. Los italianos Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) y Dennis Foggia (Honda) lograron las "pole position" de sus respectivas categorías, en tanto que el tailandés Somkiat Chantra hizo historia para su país al lograr la mejor clasificación de entrenamientos en Moto2 para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP.

Bezzecchi sorprendió a todos sus rivales al adjudicarse su primera "pole position" en la categoría de MotoGP, la quinta de su carrera deportiva, además de batir el récord absoluto del circuito al completar un giro al trazado tailandés en 1:29.671, con el que batió el récord que desde 2019 detentaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en 1:29.719.

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) supo afrontar todos los problemas de la jornada y aunque no pudo pasar de la octava posición, demostró que se encuentra cada vez en mejor forma física pues consiguió salvar un par de "sustos" de su moto en curvas a derecha, supuestamente el lado malo por ser donde sufrió la lesión, lo que es una nueva muestra de su constante y positiva evolución.

La gran duda para la segunda clasificación iba a ser si algún piloto no Ducati iba a poder plantar cara a las seis motos de Borgo Panigale -luego se pudo confirmar que no-, que tuvo a su primer líder serio en el australiano Jack Miller, pero cuando pasó el líder del mundial, Fabio Quartararo, sorprendió a todos con un tiempo de 1:30.166, en tanto que Marc Márquez se situaba sexto, si bien Miller no tardó en recuperar la primera plaza una vuelta más tarde, aunque los dos pilotos de la escudería Pramac, Jorge Martín y Johann Zarco, le superaron poco después.

Sólo Fabio Quartararo se pudo inmiscuir en el dominio de Ducati al concluir cuarto, mientras que el resto de las siete primeras posiciones fue para pilotos de Ducati y con Marc Márquez octavo, aún hubo otra Ducati en la novena plaza, la del italiano Luca Marini.

"Pecco" Bagnaia, que se quedó a milésimas del récord absoluto del circuito al rodar en 1:29.775, acabó tercero, superado por Marco Bezzecchi y Jorge Martín, el primero que batió el récord de 2019 de Quartararo, pero Marco Bezzecchi sorprendió a todos al batir nuevamente el récord del circuito con un registro de 1:29.671, completamente en solitario, que todavía intentó rebajar Jorge Martín en su última vuelta, pero se quedó a 21 milésimas de segundo de lograrlo.

El tailandés Somkiat Chantra (Kalex), de 23 años, consiguió la primera "pole position" de su carrera deportiva como local, "en su tierra", en la clasificación oficial de Moto2 en la que mientras él hacía historia para su país al ser el primero en conseguir una "pole position" en el mundial, el líder, el español Augusto Fernández (Kalex) sufrió mucho más de lo previsible para alcanzar y buen rendimiento y concluyó octavo la clasificación.

Tras Chantra, décimo protagonista distinto de una "pole" de la categoría en lo que va de temporada, se clasificaron el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex), que disputa el liderato en la clasificación provisional del mundial con Augusto Fernández.

El italiano Dennis Foggia (Honda) estableció un nuevo récord absoluto de Moto3 al conseguir la "pole position", por delante del español Jaume Masiá (KTM) y del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), en tanto que el líder del mundial, el español Izan Guevara (GasGas), tuvo que pasar por la primera clasificación y como siempre en solitario consiguió acceder a la segunda, en la que no pudo dar ese paso adelante que necesitaba y se tuvo que conformar con la undécima posición.

Mejor que el segundo clasificado del campeonato, su compañero Sergio García Dols, que se vio relegado a la vigésima plaza, muy atrás en la formación de salida y obligado como Guevara a remontar lo antes posible para no quedarse "cortado" del grupo de cabeza. EFE

