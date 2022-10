Bezzecchi señala que ha sido "un día fantástico"

Buriram (Tailandia), 1 oct. El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), autor de la "pole position" para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, su primera en MotoGP, ha señalado por ese motivo que "ha sido un día fantástico" y que "no esperaba conseguir esta pole".

"He tenido muy buenas sensaciones a una vuelta, pero también hemos trabajado muy bien y he sido competitivo a nivel de ritmo; así que ha sido un buen día y estoy muy contento porque es la primera pole de MotoGP para el equipo, y se lo merecen todo", afirmó el italiano de Ducati.

"Mañana será difícil elegir el neumático. Pecco, Jorge, Fabio… van un poco más rápido que nosotros, así que tendremos que mejorar algo", dijo Bezzecchi.

"Cuando vi que Miller y Márquez estaban esperando, me dije ‘voy yo solo y a ver dónde puedo llegar’ y he podido cuadrar una vuelta. He sido rápido durante toda la vuelta y creo que sobre todo en el último sector y la última curva fueron muy buenos", enumeró el piloto italiano.

Al referirse a su moto recalcó que "nunca he probado otras motos, pero está hecha pensando en poder empujar al límite en todo momento y esto te permite poder concentrarte en apurar la inclinación al máximo, el nivel de agarre es muy bueno y también es muy buena en la frenada". EFE

