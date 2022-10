Bajan asesinatos de líderes sociales tras planes de paz en Colombia

Bogotá, 1 oct. Septiembre fue el mes con menos asesinatos de líderes sociales en Colombia en lo que va de año, un hecho que se produce tras los acercamientos entre el Gobierno con los distintos grupos armados y de que diez actores armados hayan anunciado un cese al fuego unilateral.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que gestiona el observatorio de derechos humanos reportó el asesinato de 8 líderes sociales en septiembre, mientras que en meses anteriores no había bajado el número de 13, siendo febrero el mes más letal con 20 homicidios de defensores y reportando un total de 131 líderes asesinados en lo que va de año.

La tendencia es similar con los asesinatos de excombatientes de las FARC, ya que en septiembre se produjo un homicidio, mientras que en julio asesinaron a 9 firmantes del acuerdo de paz y en agosto a 3. No obstante en junio, por ejemplo, no se produjo ningún asesinato de exintegrantes de la extinta guerrilla.

Por su parte las masacres, que en lo que va de año ya se han reportado 81 con al menos 250 víctimas, también han bajado pero porque agosto fue el mes que más se produjeron, con 15, mientras que en meses anteriores el número fue bastante inferior.

Todo esto se produce a la vez que casi todos los grupos armados que operan en el país han mostrado su disposición a conversar con el Gobierno y un total de 10 de ellos ya han pedido un cese al fuego entre sus filas.

Así lo manifestó este lunes el alto comisionado para la Paz del Gobierno, Danilo Rueda, quien aseguró que entre estos grupos están el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que está comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco"; la Segunda Marquetalia, de Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez"; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y "varias oficinas (de narcotráfico) de ciudades".

En una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, Rueda subrayó que "cada grupo con su naturaleza está mostrando su disposición" a colaborar para lograr la paz y que en esta fase de "exploración" en la que se está el Gobierno colombiano lo que les ha pedido es "no matar, no desaparecer, no torturar".

El mismo Rueda se reunió el mes pasado con disidencias de las FARC y ha acudido a La Habana, donde está la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para comenzar esos diálogos.

Desde que asumió la Presidencia en agosto pasado, Gustavo Petro ha emprendido una política de "paz total", con la que busca acabar con los diversos conflictos que hay en Colombia y para la que, según ha dicho, todos los actores armados han mostrado su voluntad de trabajar.

La conversación que parece más avanzada es la que se tiene precisamente con el ELN ya que con este grupo existen protocolos para la negociación fijados por el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos, en unas conversaciones que se enquistaron y se paralizaron en el mandato de su sucesor, Iván Duque, y que ahora Petro quiere retomar. EFE

ime/eat