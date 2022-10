Bagnaia contento con la calificación y con el ritmo de carrera

Buriram (Tailandia), 1 oct(EFE).-El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) se mostró muy contento con la calificación y el ritmo conseguido para la carrera del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, y no dudó en señalar que "al comienzo de la clasificación" le costó "un poco con el neumático trasero encontrar tracción", pero que con el cambio de neumáticos se "sintió mejor" y pudo "hacer una buena vuelta".

"Tenía que asegurarla porque no tenía un buen tiempo, así que el tercero (lugar) es bueno teniendo en cuenta que nuestros rivales están por detrás y que tenemos un buen ritmo para la carrera", reconoce Bagnaia.

De la "pole" de su compatriota Bezzecchi destacó: "Lo primero que me ha dicho en el parque cerrado es ‘¡te he ganado!’, todos los días me reta en el gimnasio y en el entrenamiento y me siento muy contento por él y por el equipo, porque el VR46 es una familia y me siento muy orgulloso de formar parte de ella".

"Somos ocho pilotos en Ducati y nos empujamos mucho entre nosotros y creo que todos somos muy buenos en el 'time attack', la moto nos ayuda mucho, pero entre todos hemos sido capaces de mejorarla", aseguró.

"Hemos encontrado el camino para mejorar y es una gran noticia para nosotros para la carrera de mañana, pero no puedo contar qué hemos cambiado, pero sí que lo hemos solucionado", reconoció Bagnaia. EFE

JLL/lm