Aleix Espargaró, frustrado, dice tener "la sensación de estar pilotando bien"

Buriram (Tailandia), 1 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), aspirante al título mundial pero decimotercero en la formación de salida para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, ha reconocido estar frustrado pues tiene "la sensación de estar pilotando muy bien, rodando bastante rápido", pero luego los resultados no han sido los esperados.

"He mejorado bastante en el FP4 con neumático usado, he hecho 31.3 en la última vuelta ya con veinte vueltas en el neumático, pero creo que no estaba tan mal y realmente me ha salido una buena vuelta en la clasificación, porque he hecho una sola vuelta bastante rápida y me ha dado mucha rabia que por una décima no haya podido pasar, pero bueno, así es esto". lamentó el piloto de Aprilia.

Espargaró aseguró que no tuvo tiempo para más vueltas "era imposible, tenía una vuelta prácticamente perfecta; con el trasero tenemos cero tracción y usamos mucho el delantero frenando y tenía ya el primer y el segundo 'run' y he visto que era imposible que bajara el tiempo, el 30.2 realmente era un tiempo muy rápido".

"No tenemos nada de tracción y estamos usando mapas con muy poca potencia, no sé, es muy extraño lo que está pasando aquí y los dos pilotos estamos teniendo el mismo problema, es un poco frustrante", insistió.

"El equipo después de la reunión por la tarde dijeron que es que era una carcasa distinta, y les dije 'no me volváis a decir cuando yo esté delante que la carcasa es distinta' porque es la misma que tienen los demás pilotos así que está claro que ese factor está ahí, son carcasas que no son las que llevamos durante todo el año y la moto desliza muchísimo de detrás, pero tenemos que adaptarnos, somos una fábrica y los demás se han adaptado y van rápido, así que a mi no me vale eso", reconoció Aleix Espargaró.

De sus posibilidades para la carrera afirmó que "no es un abismo la diferencia pero tengo que conducir prefecto todo el rato y voy al borde de...; será una carrera muy difícil para mí pero creo que no es tan negativo como parece y además delante ha sido bonita la clasificación de Fabio, Bezzecchi, Pecco y Marc, que también están ahí y son rápidos y en la carrera puede pasar de todo, puede llover, puede ser 'flag to flag' (carrera entre banderas), así que yo no pierdo la esperanza y hay que recortar distancias como sea".

"Lo único que tengo claro es que mañana si llueve es todo o nada. Ha habido carreras en donde tenías que acabar y coger puntos pero mañana, si Dios nos da una oportunidad con un 'flag to flag' o con lluvia, hay que ir a tope porque es de las pocas opciones que tenemos", recalcó.

Aleix Espargaró reconoció de sus rivales de Ducati que "han hecho muy bien pues no solo corren las motos sino que tienen mucha tracción, van rápidos todos los pilotos, la vuelta de Bezzecchi, la vuelta de Jorge -Martín-, han sido vueltas muy buenas, también la de Pecco, todos van muy rápido, así que cuando tantos pilotos con estilos tan distintos, tan frenadores como Bezzecchi, con otros más finos como Pecco, y todos van rápido y todos luchan por la pole es que han hecho un trabajo muy bien hecho". EFE

