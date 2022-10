Agentes venezolanos incautan 1.500 litros de gasolina de avión a terroristas

Caracas, 30 sep. Agentes militares de Venezuela incautaron, en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, 1.500 litros de gasolina de avión Jet A-1 que era usado por grupos terroristas narcotraficantes, informó este viernes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El funcionario indicó, en su cuenta de Twitter, que la incautación tuvo lugar en el Sur del Lago, donde se realizan operativos contra los grupos "tancol", un acrónimo inventado por el Gobierno que no hace referencia a ninguna banda en específico y con el que los funcionarios del país caribeño se refieren a los "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

"No permitiremos que nuestro territorio se use para fines del narcotráfico. Fuera de Venezuela", expresó Hernández Lárez, quien no detalló si hubo detenidos.

En un balance dado este jueves, el funcionario militar señaló que en lo que va de año se han destruido 31 aeronaves "invasoras", sumando 309 desde la creación, hace 17 años, del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

Asimismo, aseguró que, en lo que va de 2022, se han incautado 41.000 kilos de drogas entre cocaína y marihuana en todo el territorio nacional. EFE

