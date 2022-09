Parece chiste, pero es anécdota: curiosidades de la campaña electoral en Perú

Lima, 30 sep. Desde un candidato que garantiza la corrupción, hasta otro que se promociona como "el loco del huaco erótico", la campaña para las elecciones regionales y municipales de este domingo en Perú, en muchos casos, "parece chiste, pero es anécdota", como sentencia un popular meme en las redes sociales.

Durante las últimas semanas, los peruanos han sido testigos de una lluvia de ofrecimientos al ritmo de canciones, bailes y "metidas de pata" en todos los tonos, a cargo de personajes ansiosos por destacar entre los cientos de postulantes que buscan alcanzar una gobernación o alcaldía para el período 2023-2026.

Uno de ellos, Marco Orellana, aspirante a la alcaldía del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, ganó la atención de los medios a inicios de este mes cuando, presa del nerviosismo o de la falta de experiencia, aseguró al ser entrevistado por televisión que en una gestión suya "la corrupción está garantizada".

Además de hacer reír a muchos, así como alzar la ceja a otros tantos, este lapsus hizo recordar uno de los momentos más épicos de la política nacional, cuando hace más de dos décadas un congresista juró "por Dios y por la plata", al querer decir "por la patria".

EL CANDIDATO ERÓTICO Y OTROS BAILARINES

En el norte del país, el candidato Arturo Fernández, quien busca ser alcalde de la localidad norteña de Trujillo tras ocupar ese cargo en el cercano distrito de Moche, intentó sacar réditos de la atención que tuvo hace unos meses, cuando ordenó que se coloque en su localidad la estatua de un gran "huaco erótico" (vasija prehispánica) con un enorme falo.

Fernández se promocionó durante esta campaña como "el loco del huaco erótico" y en sus redes sociales aparece bailando y pidiendo a los trujillanos "una marcadita" (en la cédula de votación), al ritmo de la conocida canción del boricua Ricky Martin "La mordidita".

Si hay un elemento común entre muchos candidatos, tanto en Lima como en el resto del país, es la apuesta por promocionarse en las redes sociales con el acompañamiento de "covers" (versiones) de temas de moda o muy conocidos.

Así, Alfredo Reynaga, candidato al distrito limeño de Independencia, usa una canción del famosísimo Daddy Yankee para bailar junto a un grupo de jóvenes y pedir que los ciudadanos marquen "el corazón", símbolo de su partido.

Otro conocido tema del puertorriqueño Farruko fue versionado para promocionar la candidatura de María Elena López a la Alcaldía del distrito de Santiago del Cusco, mientras que Héctor Málaga mostró su destreza para los bailes modernos e incluso hizo el "moonwalk" (paso lunar) de Michael Jackson para pedir el voto de los electores del distrito del Tambo, en Huancayo.

Pero fue Juan Carlos Dalguerre, candidato a la Alcaldía del distrito de Wanchaq, en Cuzco, el que rompió esquemas al promocionarse regalando condones amarillos y usar una versión "alternativa" del clásico de la banda británica Queen "I want to break free", titulado sin atenuantes "A Wanchaq me fui".

¿"CUANDO ESTÁS CON DIOS, NADIE ESTÁ CONTIGO"?

Tan experimentado en política como frecuente blanco de memes y comentarios por sus lapsus expresivos, el candidato a la gobernación regional de La Libertad César Acuña aseguró en el fervor de un reciente mitin que "cuando uno está con Dios, nadie está contigo".

Una frase tan enigmática fue difundida de inmediato en redes sociales, donde los internautas señalaron que este empresario, que también se ha postulado a la Presidencia peruana, es autor de otras citas célebres, entre ellas que la publicación con su nombre del libro de un profesor universitario "no es plagio, es copia".

Acuña es recordado por haber llevado a los tribunales al periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel, en una querella que luego retiró, pero que le generó numerosas críticas porque motivó en primera instancia una condena a dos años de prisión suspendida para los demandados por la publicación de una biografía no autorizada.

A este profuso anecdotario también han contribuido los principales candidatos a la Alcaldía de Lima, entre ellos el exmilitar Daniel Urresti, en cuya propaganda en redes es habitual ver a un personaje que "combate" a la delincuencia a golpes o disparando directamente con un arma de fuego de juguete.

Su principal rival en las preferencias electorales, el empresario Rafael López Aliaga, se hace llamar "Porky" y "el candidato de los cerros", en los que propone construir playas artificiales, mientras aparece en sus redes sentado y con el ceño fruncido, como cavilando las soluciones para los problemas que afectan a la capital peruana.

De esa manera, en medio de un aluvión de propuestas, anécdotas y mucha desconfianza hacia su clase política, los peruanos deberán elegir este domingo a los integrantes de 25 gobiernos regionales, así como a 196 alcaldes provinciales y 1.694 de distritos.

Como suele suceder, es probable que estas curiosidades de campaña pronto sean olvidadas, aunque como dijo el exalcalde de Lima Jorge Muñoz "todos los candidatos ofrecen poesía, pero tendrán que gobernar en prosa" y los ciudadanos bien podrían recordar que, como dice el meme, muchas veces la política "parece chiste, pero es anécdota".

David Blanco Bonilla