Más de 300 mujeres conducirán la única flota de buses públicos de Bogotá

Más de 300 conductoras timonearán la única flota de buses enteramente pública de Bogotá, que contará con 195 vehículos eléctricos, informó este viernes la alcaldía de la capital colombiana.

"Desde 1990 Bogotá no tenía un operador público de transporte (...) Hoy finalmente lo logramos, construyendo sobre lo construido, a partir de hoy la capital cuenta con su operador público La Rolita", indicó la mandataria local, Claudia López, citada en un boletín.

La ciudad de 8 millones de habitantes, sin metro y con altos índices de contaminación, tiene un sistema de transporte mixto operado por concesiones privadas desde hace más de 30 años, cuando la última transportadora pública cayó en la quiebra por malos manejos.

La Rolita debe su nombre al gentilicio coloquial con el que se conoce a los bogotanos en Colombia (rolos) y espera generar 600 empleos de los cuales "más de la mitad serán para mujeres en la planta de operadoras de bus", precisó la alcaldía.

"Era un empleo fundamentalmente masculinizado, 90% de los que han trabajado en el sector transporte son hombres", dijo López durante el lanzamiento de las primeras 11 rutas que transportarán a 35.000 usuarios diarios.

De uñas multicolor y decoradas con corazones, Martha Gutiérrez conduce uno de los buses verdes que avanza por un carril exclusivo de transporte público.

"Siempre me ha motivado el hecho de que las mujeres tengamos las mismas capacidades que los hombres de realizar esta labor (...) creería que somos más cuidadosas al volante", dijo a la AFP la mujer de 38 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 13.

López, del partido Verde y primera mujer en llegar a la alcaldía de la capital por votación popular, pidió a los operadores privados de transporte no "sabotear" la nueva flota pública.

"No sean mezquinos con Bogotá (...) Dejen de hacer lobby infundado, mediático y político para parar La Rolita", sentenció.

- "Bicicletas compartidas" -

La alcaldía también inauguró este viernes un nuevo sistema de "bicicletas compartidas" para los bogotanos, que realizan 800.000 viajes diarios en los caballitos de acero, según la autoridad local.

Más de 3.300 bicicletas rosadas, azules y naranjas podrán alquilarse en algunos sectores de la ciudad por el equivalente a 2,4 dólares el día o planes mensuales (USD 7,7) y anuales (USD 46) más económicos.

"Están muy lindas, me encantan (...) Por donde vivo y por donde trabajo no están, pero cuando salga me inscribo", sostiene Ruth Borrero, de 49 años.

La capital cuenta con 593 km de carriles dedicados a la bicicleta, una de las redes más extensas de América Latina, que abarca una distancia similar a la que hay entre Ámsterdam y Berlín.

En la cuna de los "escarabajos" que conquistaron las grandes vueltas europeas - donde el salario mínimo apenas alcanza los 225 dólares- la económica bicicleta gana adeptos como medio transporte.

La bicicleta "hace parte de la identidad colombiana, de la cultura colombiana", sostuvo la alcaldesa.

reb-lv/jss/dl