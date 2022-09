LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 30 de septiembre de 2022

LO ÚLTIMO

Ian toca tierra en Carolina del Sur tras azotar Florida

Occidente rechaza haber saboteado gasoductos, como alega Putin

Penurias de los pobres le costarían la elección a Bolsonaro

Presidente de México defiende acción de Fiscalía en caso Ayotzinapa

Hombre abre fuego contra migrantes en Texas cerca de México

Temporada del Nobel llega en medio de la guerra en Ucrania

ONU critica iniciativas en América y Europa contra racismo

PRIMERA PLANA

UCRANIA-GUERRA

KIEV - El presidente ruso Vladimir Putin firma tratados por los cuales Rusia se anexiona ilegalmente cuatro zonas ucranianas, a lo que Kiev responde con una solicitud “acelerada” para entrar a la OTAN. En una renovada amenaza nuclear, Putin advierte que protegerá “con todos los medios disponibles” el territorio que, de acuerdo con autoridades ucranianas y occidentales, Rusia reclama de manera ilegítima y en violación del derecho internacional. Por Jon Gambrell y Hania Arhirova. 1130 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-EEUU: EEUU sanciona a más de 1.000 personas y firmas vinculadas con invasión rusa.

-EUROPA-GASODUCTOS: Occidente rechaza alegato de Putin de sabotear gasoductos.

-SUECIA-TURQUÍA: Suecia suspende embargo de armas a Turquía; se acerca a OTAN.

-POLONIA: Dimite asistente del premier polaco tras emails hackeados presuntamente por rusos y bielorrusos.

REP-GEN UCRANIA-GASODUCTOS-AP EXPLICA

PARÍS - Los tubos y cables submarinos que transportan gas, petróleo e información no se ven y nadie les presta atención. Hasta que pasa algo catastrófico. El posible sabotaje de los gasoductos que van de Rusia a Europa saca a la luz lo vital que son para la vida moderna y también lo vulnerable a ataques con consecuencias potencialmente desastrosas para la economía mundial. Por John Leicester. 1.000 palabras. AP Foto.

AMN-CLI TORMENTAS

CHARLESTON, Carolina del Sur, EE.UU. - El huracán Ian vuelve a tocar tierra, esta vez en Carolina del Sur tras dejar una franja de destrucción en Florida días atrás. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que el ojo del meteoro cruzó a tierra el viernes por la tarde cerca de Georgetown, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 mph). Por Meg Kinnard y Adriana Gómez Licón. 865 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

TORMENTAS-FLORIDA-DESASTRES - Florida sufre estragos de Ian; tomará meses limpiar los daños, tal vez más

TORMENTAS-CAMBIO CLIMÁTICO - Estudio: Cambio climático aportó más lluvias a huracán Ian

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN MONJAS-GASTRONOMÍA MEXICANA

PUEBLA, México - Uno de los platillos más icónicos de las fiestas patrias de México nació como parte de las transformaciones que la conquista española produjo en la gastronomía local. Se sabe que los primeros chiles en nogada se cocinaron en el estado central de Puebla en 1821 pero se desconoce quién fue la mujer que los inventó. La historia de ese guiso ilustra uno de los rasgos que distingue a las monjas de clausura: sin salir de sus conventos, se entregan a Dios con la esperanza de que su oración y sus sacrificios rindan frutos que dejen huella en la humanidad. Por María Teresa Hernández. 1.534 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno al estado mexicano de Tamaulipas, al presidente colombiano Gustavo Petro y a un video de la escritora y esposa del presidente mexicano Beatriz Gutiérrez. Por Abril Mulato. 1.739 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-PLEGARIAS EN EL DEPORTE

SIN PROCEDENCIA - ¿Las plegarias ayudan a ganar partidos? Tres de cada 10 aficionados al deporte en Estados Unidos creen que sí y rezan durante los encuentros, pidiendo que su equipo gane, según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Por Holly Meyer. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

REP-POL BRASIL-ELECCIONES-POBREZA

SAO PAULO - La elección presidencial en Brasil será decidida por decenas de millones de pobres, que parecen resueltos a sacar al presidente Jair Bolsonaro del cargo, ya sea el domingo en la primera ronda de las elecciones o en una segunda vuelta. El favorito en la contienda, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, está reavivando recuerdos de su presidencia de 2003 a 2010, cuando muchos brasileños pobres pudieron de pronto darse de lujo de cervezas y parrillas los fines de semana. En 2014, la ONU sacó al mayor país latinoamericano de su Mapa Mundial de Hambre. Por Mauricio Savarese y Victor Caivano. 1150 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador sale en defensa de la Fiscalía General de la República, señalada por un grupo de expertos internacionales de obstruir las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, y aseguró que esa institución siempre ha colaborado con el proceso. 606 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-APAGONES

LA HABANA - Varios cubanos salen a las calles de La Habana para exigir a las autoridades el restablecimiento del servicio eléctrico que sigue cortado en muchos hogares tras un apagón total del sistema energético nacional ocasionado por el paso del ciclón Ian. Por Andrea Rodríguez. 501 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-ATAQUE CIBERNÉTICO

CIUDAD DE MÉXICO - Los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México fueron víctimas de un ataque cibernético, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador y descarta que esa acción pueda afectar la seguridad del país. 450 palabras. AP Video. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

NUEVO MÉXICO-MIGRANTES-CÁRCEL

ESTANCIA, Nuevo México, EE.UU. - Lejos de recibir ayuda, los migrantes recluidos por las autoridades estadounidenses en un centro de detención en una zona rural de Nuevo México han sufrido represalias por denunciar las condiciones insalubres en una prisión contratada por el gobierno, dice una coalición de agrupaciones promotoras de los derechos civiles. Por Morgan Lee. 705 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM TEXAS-MIGRANTES BALEADOS

AUSTIN, Texas, EE.UU. - Dos hermanos —uno de los cuales fue director de un centro de detenciones que albergó a inmigrantes— son arrestados en Texas luego de que uno de ellos disparó contra un grupo de migrantes que tomaban agua cerca de la frontera con México, matando a un hombre e hiriendo a una mujer en el estómago. 340 palabras. ENVIADO.

MUNDO

MUN-GEN PREMIOS NOBEL

SIN PROCEDENCIA - La temporada de los Premios Nobel se acerca cuando la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a décadas de paz casi ininterrumpida en Europa y ha generado el riesgo de un desastre nuclear. Los anuncios comienzan el lunes con el premio de Medicina y continúan con el de Física el martes, el de Química el miércoles y el de Literatura el jueves. El Premio Nobel de la Paz será anunciado el 7 de octubre y el de Economía el 10 de octubre. Por Vanessa Gera. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ONU-RACISMO

GINEBRA - Las iniciativas recientes para poner fin a la discriminación racial de personas de origen africano en América y Europa, entre otros lugares, han sido en su mayoría “parciales”, denuncia la oficina de DDHH de la ONU. En un informe, agrega que se requieren mayores esfuerzos para combatir un racismo arraigado. 310 palabras. ENVIADO.

AFGANISTÁN

KABUL - Un atacante suicida detona un dispositivo explosivo en un centro educativo en una zona chií de la capital de Afganistán, dejando al menos 19 muertos y 27 heridos, entre ellos varios adolescentes que rendían exámenes para el ingreso a la universidad. Por Ebrahim Noroozi y Rahim Faiez. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRÁN-AMNISTÍA INTERNACIONAL

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos - Documentos gubernamentales filtrados muestran que Irán le ordenó a sus fuerzas de seguridad que “confrontaran severamente” las protestas antigubernamentales que estallaron este mes, denuncia Amnistía Internacional. El grupo de derechos humanos asegura que las fuerzas de seguridad han matado al menos a 52 personas desde el inicio hace dos semanas de las protestas por la muerte de una mujer detenida por la policía moral. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL, Corea del Sur - Buques de guerra de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizan sus primeros ejercicios militares antisubmarinos en cinco años después de que Pyongyang reanudara esta semana sus pruebas de misiles balísticos. Por Hyung-Jin Kim. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO EUROPA-ECONOMÍA

FRÁNCFORT - La inflación en las naciones de Europa que usan el euro alcanza el doble dígito en momentos en que se disparan los precios de la electricidad y el gas natural, indicativo de una inminente recesión invernal para una de las principales economías del mundo mientras los costos más elevados socavan el poder de consumo de la población. Por David McHugh. 433 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN INDIA-GANADO

NUEVA DELHI - Una enfermedad viral ha matado a casi 100.000 vacas y búfalos en India y ha contagiado a más de dos millones de ejemplares adicionales. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL-CHILE-APELACIÓN

LAUSANA, Suiza - Las federaciones de fútbol de Chile y Perú solicitan al máximo tribunal deportivo que emita un fallo en el caso que tiene como objetivo dejar a Ecuador fuera de la Copa del Mundo a más tardar el 10 de noviembre, tan solo 10 días antes que la selección ecuatoriana se mida con el anfitrión Qatar en el partido inaugural. 312 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS MUNDIAL FEMENINO-RESUMEN

SYDNEY - Breanna Stewart y Estados Unidos lucen dominantes a la defensiva al vencer 83-43 a Canadá y avanzar al duelo por la medalla de oro del Mundial de basquetbol femenino por cuarto torneo consecutivo. Las estadounidenses enfrentarán el sábado a China, que por su parte superó a la anfitriona Australia 61-59. Por Doug Feinberg. 525 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT ESPAÑA-MUJERES

BARCELONA - España no convoca a ninguna de las jugadoras que renunciaron a jugar con su selección en una decisión que la federación española interpretó como una maniobra para destituir a su seleccionador. Por Joseph Wilson. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS WISIN & YANDEL

CIUDAD DE MÉXICO - Wisin & Yandel se despiden con “La última misión”. El dúo pionero del reggaetón conversa sobre el álbum con invitados como Rauw Alejandro, Rosalía, Sech, Jhay Cortez y JLo con el que acompañan su gira del adiós que los llevará a Estados Unidos y a una muy anticipada temporada en el Coliseo de su natal Puerto Rico. Por Berenice Bautista. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN SECRETOS DE SANTA ROSA

PUEBLA - El exconvento de Santa Rosa en el estado mexicano de Puebla ahora es un museo de arte popular, pero hace más de 300 años albergó a monjas dominicas que pasaron a la historia por crear el mole poblano. La invención de aquella receta, que hoy es una de las favoritas en la gastronomía de México, invita a que muchos visitantes al museo vayan directo a la cocina y se olviden del resto del complejo. Sin embargo, Santa Rosa aún tiene historias de su pasado por contar. Por María Teresa Hernández. 904 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD

SIN PROCEDENCIA - Por tercer año consecutivo, Bad Bunny ganó el máximo honor de los Premios Billboard de la Música Latina al artista del año. También se volvió a llevar el premio de compositor del año y el de “Top Latin Album” del año, en esta ocasión por su popular “Un verano sin ti”. Karol G fue otra de las galardonadas que repitió premios, en su caso por segundo año consecutivo. La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina tuvo momentos emotivos con discursos de los galardonados Farruko, Raphael, Christina Aguilera y Chayanne, así como animados números musicales de artistas como Camilo, Maluma y Los Ángeles Azules. Por Berenice Bautista. 1.199 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: PREMIOS BILLBOARD-LISTA.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

