LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 6:00

Viernes 30 de septiembre de 2022

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Zaporiyia deja al menos 23 muertos y decenas heridos, aseguró un funcionario ucraniano, apenas horas antes de que Moscú planeara anexarse más territorio de Ucrania en una escalada al conflicto de siete meses. Por Jon Gambrell y Hania Arhirova. 1079 palabras. AP Fotos. Enviado.

AMN-CLI TORMENTAS

PUNTA GORDA, Florida, EE.UU. - Equipos de rescate usaron botes y vadearon calles inundadas con el fin de salvar a miles de residentes de Florida atrapados en casas llenas de agua y construcciones destrozadas tras el paso del huracán Ian, el cual cruzó la península hacia el Océano Atlántico y se dirige a Carolina del Sur. Por Terry Spencer, Adriana Gómez Licón y Tim Reynolds. 836 palabras. AP Fotos. Enviado.

Con:

HURACÁN IAN-CUBA - Protestas en Cuba por apagón tras paso del huracán Ian

TORMENTAS-CAMBIO CLIMÁTICO - Estudio: Cambio climático aportó más lluvias a huracán Ian

TORMENTAS-FLORIDA-DESASTRES - Florida sufre los estragos del huracán Ian

EUROPA-ECONOMÍA

FRÁNCFORT - La inflación en las naciones de Europa que usan el euro alcanza el doble dígito en momentos en que se disparan los precios de la electricidad y el gas natural, indicativo de una inminente recesión invernal para una de las principales economías del mundo mientras los costos más elevados socavan el poder de consumo de la población. Por David McHugh. 433 palabras. AP Fotos. Enviado.

---------------------------------—

SOLAMENTE EN AP

---------------------------------—

LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 23 y el 29 de septiembre de 2022. Por The Associated Press. 65 palabras. AP Fotos. Enviado.

---------------------------------—

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

---------------------------------—

BRASIL-ELECCIONES-DEBATE

SAO PAULO - Decenas de millones de brasileños permanecieron pegados al televisor la noche del jueves para el último debate presidencial antes de las elecciones del domingo. Por Mauricio Savarese y David Biller. 610 palabras. AP Fotos. Enviado.

AMN-CLI ORLENE

CIUDAD DE MÉXICO - La recién formada tormenta tropical Orlene se fortalece en el Pacífico mexicano y los meteorólogos anticipan que se convierta en huracán la tarde del viernes mientras se dirige a impactar la costa de México a principios de la próxima semana. Por The Associated Press. 101 palabras. Enviado.

---------------------------------—

ESTADOS UNIDOS

---------------------------------—

NUEVO MÉXICO-MIGRANTES-CÁRCEL

ESTANCIA, Nuevo México, EE.UU. - Lejos de recibir ayuda, los migrantes recluidos por las autoridades estadounidense en un centro de detención en una zona rural de Nuevo México han sufrido represalias por denunciar las condiciones insalubres en una prisión contratada por el gobierno, dice una coalición de agrupaciones promotoras de los derechos civiles. Por Morgan Lee. 705 palabras. AP Fotos. Enviado.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

AFGANISTÁN

KABUL - Un atacante suicida detonó un dispositivo explosivo en un centro de educación en una zona chií de la capital de Afganistán, dejando al menos 19 muertos y 27 heridos, informa un portavoz designado por el Talibán para la jefatura de policía de Kabul. 252 palabras. AP Fotos. Enviado.

INDIA-GANADO

NUEVA DELHI - Una enfermedad viral ha matado a casi 100.000 vacas y búfalos en la India y ha contagiado a más de 2 millones de ejemplares adicionales. 310 palabras. AP Fotos. Enviado.

ALEMANIA-CORONAVIRUS

BERLÍN - El ministro de Salud de Alemania advierte que el país registra un aumento constante de casos de COVID-19 a medida que entra el otoño, en insta a la población mayor a recibir una segundad dosis de refuerzo, la cual fue adaptada para proteger contra las nuevas variantes. 121 palabras. AP Fotos. Enviado.

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------—

NFL DOLPHINS-TAGOVAILOA

CINCINNATI - El quarterback Tua Tagovailoa sufre lesiones en el cuello y la cabeza tras ser capturado y derribado en el partido entre los Dolphins de Miami y los Bengals de Cincinnati. Los Dolphins informan que su mariscal de campo fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para someterse a una serie de análisis. Por Mitch Stacy. 441 palabras. AP Fotos. Enviado.

BEI ATLÉTICOS-ANGELINOS

ANAHEIM, California, EE.UU. El fenómeno Shohei Ohtani mantiene el juego sin hit hasta la octava entrada y alarga su racha con al menos un imparable a 14 partidos para guiar a los Angelinos de Los Ángeles a un triunfo 4-2 sobre los Atléticos de Oakland. 329 palabras. AP Fotos. Enviado.

---------------------------------—

MUS PREMIOS BILLBOARD

---------------------------------—

SIN PROCEDENCIA - Por tercer año consecutivo Bad Bunny ganó el máximo honor de los Premios Billboard de la Música Latina, artista del año. También se volvió a llevar el premio de “Top Latin Album” del año por “Un verano sin ti” y compositor del año. Por Berenice Bautista. 1214 palabras. Enviado.

-----------------------------------

