Madrid, 30 sep. Igualados los 553 partidos con el Atlético de Madrid de Adelardo Rodríguez en el último derbi ante el Real Madrid, Koke Resurrección será desde este sábado, cuando juegue el duelo frente al Sevilla, el futbolista con más encuentros de la historia del club a sus 30 años, después de "mucho trabajo y mucho sacrificio" y con la idea "siempre" de retirarse en el conjunto rojiblanco.

"Es un orgullo poder llegar a esa cifra y ojalá sean muchos más", expresó en una entrevista a 'Dazn' mientras divisa ya este sábado su partido número 554, trece años después de su estreno con el primer equipo del club de su vida el 19 de septiembre de 2009 en la derrota por 5-2 contra el Barcelona en el Camp Nou. Debutó de la mano de Abel Resino, entonces entrenador del conjunto rojiblanco. Koke tenía 17 años.

"Una de las mejores cosas que he tenido ha sido el trabajar, siempre querer que el Atleti esté en lo más alto y luchar por ello (...). Si hubiese salido no estaríamos hablando del récord, pero al final mi idea siempre ha sido poner al Atlético de Madrid en lo más alto y hemos peleado por ello", abundó Koke.

"Mi idea siempre ha sido retirarme aquí, pero veremos a ver qué pasa después de que acabe mi contrato (...). Sé que me quedan dos años de contrato, éste y otro más. Mi idea es seguir aquí. No sé lo que pasará y lo que tenga que venir bienvenido sea", expone el actual capitán del Atlético, que ha jugado 516 de sus 553 partidos con el equipo de su vida con Diego Simeone como entrenador.

"El 'míster' desde el primer día me dio confianza. Yo no jugaba mucho, no tenía muchos minutos, era joven y le pregunté qué quería de mí. Y él me dijo que iba a ser un jugador muy importante dentro del club, que tuviera paciencia. Yo creí en él, él creyó en mí y después responder dentro del terreno de juego. No es sólo de palabra", rememoró en una entrevista a 'Dazn', antes de convertirse este sábado en el jugador con más partidos en 119 años de la historia del Atlético de Madrid.