Eslovaquia podría dejar de exportar energía si no recibe más ayuda de la UE

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, durante una conferencia de prensa celebrada en la Cancillería alemana en Berlín, Alemania, el 13 de junio de 2022. REUTERS/Michele Tantussi

30 sep (Reuters) - Eslovaquia podría interrumpir el suministro de electricidad a otros países de la Unión Europea si no recibe más ayuda para hacer frente a los crecientes costes de la energía, advirtió el viernes su primer ministro, quien afirmó que las medidas acordadas por el bloque hasta ahora no son suficientes.

Los ministros de Energía de la UE acordaron el viernes un paquete de medidas, que incluye una tasa sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles obtenidos este año o el próximo, otra tasa sobre los ingresos extraordinarios de los productores de energía de bajo coste por el aumento de los costes de la electricidad, y un recorte obligatorio del 5% en el uso de la electricidad durante los periodos de precios máximos.

Pero el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, dijo que no se ha llegado a un acuerdo sobre el reparto de los ingresos de los gravámenes en toda la UE, aunque sí se ha previsto hacerlo de forma bilateral.

Esto es un problema para Eslovaquia, dijo, ya que su principal productor ha prevendido la energía para el próximo año a precios mucho más bajos que los actuales, mientras que los distribuidores y clientes eslovacos deben ahora comprar electricidad a un precio varias veces superior.

Eslovaquia no recaudará suficientes ingresos con el plan aprobado, dijo.

"Estas medidas no nos ayudan en absoluto a combatir la crisis energética, que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial", dijo en una conferencia de prensa difundida por los medios de comunicación.

"Dijimos claramente que si queremos una solución que sea efectiva para toda la UE, debe ser la imposición de los beneficios desproporcionados a nivel paneuropeo, que luego se redistribuirán a los distintos países miembros según el nivel de consumo", dijo Heger.

"Si no nos ayudan financieramente, no queremos permitir un colapso (económico), por lo que tenemos un plan B en el que la electricidad producida en Eslovaquia no irá a los países que la han comprado, sino que se la daremos a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas".

(Reporte de Jan Lopatka, Robert Muller y Jason Hovet; edición de Jason Neely y Mark Potter; traducción de Darío Fernández)