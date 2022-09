Un vistazo a las novedades más importantes de Apple

Apple presentó nuevos modelos del iPhone 14, así como el Apple Watch Series 8, el Apple Watch Ultra y el Apple Watch SE 2, además de los Airpods Pro 2. A continuación, dpa presenta un breve resumen de las innovaciones más importantes de Apple: ¿Han mejorado las cámaras del iPhone? Sí. Los modelos Pro más caros del iPhone 14 tienen un sensor de cámara de 48 megapíxeles (MP). Se pueden agrupar cuatro píxeles a la vez en un píxel más grande, lo que debería garantizar una mejor calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. El nuevo sensor también ofrece la ventaja de que el teleobjetivo ahora accede directamente a los 12 megapíxeles centrales. Sin embargo, los usuarios también pueden aprovechar la resolución completa de 48 MP. Novedades de la pantalla Con el iPhone 14 Pro, la pantalla puede permanecer permanentemente encendida. Esto podría cambiar el uso a largo plazo. La función ofrece posibilidades completamente nuevas, como mantener el contenido en tiempo real o los controles constantemente a la vista. Para evitar que la pantalla agote rápidamente la batería, se atenúa ligeramente cuando está inactiva y la frecuencia de actualización puede reducirse a 1 hercio (Hz). Y si el teléfono está sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, los sensores lo detectan y la pantalla permanece en negro. ¿Se integró algo nuevo para los conductores? Sí, Apple sumó un elemento de seguridad. Tanto el Apple Watch 8 como los nuevos iPhones pueden detectar accidentes de tránsito graves y avisar automáticamente a los servicios de emergencia. Por un lado, esto es posible gracias a los nuevos sensores de aceleración. Por otro lado, el barómetro incorporado también detecta los cambios en la presión interior del vehículo cuando se dispara un airbag. Y además, se analizan los sonidos captados por el micrófono. ¿En qué consiste la "isla dinámica" de Apple? Con el iPhone X causó debates la muesca o ceja (notch) en el borde superior de la pantalla de los móviles por donde se asoma la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial, ya que impiden disfrutar de vídeos o videojuegos a pantalla completa. Si bien los usuarios de iPhone se acostumbraron entretanto a la muesca, Apple encontró una forma elegante de ocultarla, al menos a veces, en el iPhone 14 Pro. La muesca se redujo en un tercio y ya no se sitúa directamente en el borde de la pantalla, sino ligeramente por debajo. Tiene color negro, y gracias a la tecnología OLED de las pantallas, los píxeles que lo rodean también parecen negros. Cuando entra una llamada, por ejemplo, el recorte se esconde de forma indetectable en medio de la notificación negra que hay encima. Cuando se escucha música, la zona que rodea el recorte se utiliza para mostrar una pequeña portada del álbum. Si se toca, se abre el control de la reproducción. La animación de Face ID, por ejemplo al desbloquear el iPhone, ahora también se muestra alrededor del hueco del sensor. Entre otras cosas, se redujo el espacio de la muesca ocultando bajo la pantalla el sensor de proximidad, que detecta si el iPhone está junto a la oreja. Esta solución se llama "isla dinámica". ¿Puedo pedir ayuda en cualquier lugar con un iPhone 14? Está previsto que en un futuro se pueda pedir ayuda desde cualquier parte. Al principio, sin embargo, la función solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá, incluso en zonas sin cobertura de telefonía móvil. Esta función permite que los mensajes de emergencia puedan enviarse directamente por satélite. Pero no será tan sencillo: la velocidad de los datos es muy lenta, por lo que la transmisión puede tardar varios minutos. Además, sin una gran antena, el iPhone tiene que apuntar directamente al satélite. Pero gracias al posicionamiento preciso y al conocimiento de cuándo pasa qué satélite por dónde, los usuarios obtienen una ayuda en forma de gráfico en la pantalla en caso de emergencia. ¿En qué consiste el smartwatch de buceo? El buceo es solo un ejemplo. Con el Apple Watch Ultra, Apple se dirige básicamente a los atletas y aventureros extremos que necesitan un reloj inteligente robusto con una batería de muy larga duración. Se supone que el modelo con caja de titanio y pantalla de 49 milímetros dura 36 horas sin cargar, y con medidas de ahorro de energía incluso hasta 60 horas. Además, un gran botón adicional pretende facilitar el manejo del reloj a los buceadores. En el otro extremo del espectro de relojes en términos de precio está el nuevo smartwatch de nivel básico, el Apple Watch SE 2. ¿Suprimirá Apple las tarjetas SIM físicas? Sí y no. Inicialmente, esto solo se aplica a las versiones estadounidenses del iPhone 14, pero al menos técnicamente sería posible el uso de dispositivos E-SIM puros también en Europa. Apple aún se toma su tiempo en este tema. En Estados Unidos, los nuevos modelos se lanzarán sin la ranura para insertar una tarjeta SIM física. En su lugar, todo funcionará a través de la E-SIM electrónica incorporada. Una característica especial al actualizar a un nuevo modelo en Europa: la E-SIM del iPhone 14 puede tomar automáticamente el número de teléfono de la anterior SIM física. ¿Hay también nuevos Airpods? Sí. Apple acaba de presentar los nuevos Airpods Pro de segunda generación, que permiten controlar el volumen directamente en los auriculares. Anteriormente había que recurrir al iPhone o al Apple Watch, o dar una orden de voz a través de Siri. Los nuevos Airpods Pro 2, en cambio, tienen ahora un campo táctil que se puede deslizar para cambiar el volumen. Gracias al nuevo chip H2, también se mejoró la supresión de ruidos. Asimismo se pueden ajustar individualmente las funciones de audio 3D. ¿Son realmente más baratos los iPhones en EEUU? Sí. Hay grandes diferencias de precio entre Estados Unidos y Europa. En el mercado estadounidense, Apple se esforzó por mantener el precio de los nuevos iPhone al nivel del año anterior, mientras que en Europa la fortaleza del dólar frente al euro está provocando fuertes recargos. dpa