LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (29 de septiembre)

LA AGENDA DEL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio entrega la lectura final del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Analistas consultados por Reuters prevén que la actividad haya caído un 0,6%, en línea con la contracción que se informó en la segunda estimación. (1230 GMT) -El Departamento de Trabajo da a conocer el dato de solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo. Un sondeo de Reuters proyecta que se hayan presentado 215.000 en la semana terminada el 24 de septiembre, frente a las 213.000 de la semana anterior. (1230 GMT) -Nike Inc., Micron Technology Inc reportan sus resultados trimestrales. -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, realiza una presentación de política económica en la Universidad Estatal de Boise, en Boise, Idaho. (2045 GMT) -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, participa en un panel sobre política económica coorganizado por el Centro de Investigación de la Inflación del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, en Cleveland, Ohio. (1700 GMT) MÉXICO -El Banco de México (central) realiza su reunión de política monetaria. El mercado espera que suba su tasa de interés al 9,25%. CHILE -El Instituto Nacional de Estadísticas informa la tasa de desempleo de agosto. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS OTAN NORD STREAM- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que cualquier ataque deliberado contra la infraestructura de los países aliados sería respondido con determinación, tras lo que calificó como actos de "sabotaje" en los gasoductos de Nord Stream. "Toda la información disponible actualmente indica que esto es el resultado de actos de sabotaje deliberados, imprudentes e irresponsables", dijo la OTAN en un comunicado. LME RUSIA- La Bolsa de Metales de Londres (LME) está planeando discutir la prohibición de metales rusos como el aluminio, el níquel y el cobre de su lista de marcas que pueden ser entregadas contra sus contratos, dijeron tres fuentes conocedoras del asunto. Los países occidentales han sancionado a los bancos rusos y a los millonarios relacionados con el presidente Vladimir Putin desde la invasión rusa de Ucrania, pero hasta ahora no hay restricciones a la compra de metal ruso. BCE REHN ENERGÍA- Los países de la zona euro deberían evitar aumentar demasiado el gasto debido a la crisis energética, ya que la deuda a largo plazo ya supone una amenaza en un tercio del bloque, dijo Olli Rehn, responsable del Banco Central Europeo y jefe del banco central finlandés. "Los esfuerzos de los países de la UE por identificar formas de limitar la factura energética de los hogares son comprensibles, pero aumentar el gasto de forma indiscriminada no lo sería y no ayudaría en la lucha contra la inflación", dijo Rehn en un comunicado. METALES- A las 1130 GMT, el oro al contado restaba un 0,59%, a 1.649,99 dólares la onza, mientras que, a las 1121 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) aumentaba un 1,52%, a 7.535 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1131 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,63%, a 89,88 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,35%, a 82,44 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- El índice europeo STOXX 600 caía, liderado por los descensos de las acciones del grupo sueco H&M tras unos resultados desalentadores, mientras los inversores esperaban los datos de la inflación alemana para obtener pistas sobre la subida de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. El índice continental STOXX 600 perdía un 1,12%, a 385,06 puntos a las 1133 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas siguieron las pérdidas de los mercados mundiales debido a la preocupación por la inflación y los riesgos de recesión, aunque el país intenta detener la caída de su moneda y apuntalar su economía. El índice referencial del mercado perdió un 0,04%, a 3.827,14 puntos, mientras el Shanghai Composite cedió un 0,13%, a 3.041,20 unidades. En Japón el Nikkei subió un 0,95%, a 26.422,05 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES WALL STREET- Wall Street terminó con una fuerte subida tras una reciente caída, ayudado por una baja de los rendimientos del Tesoro, pero las acciones de Apple retrocedieron ante la preocupación por la demanda del iPhone. Las acciones subieron fuertemente después de que el S&P 500 cerró el martes en su nivel más bajo desde finales de 2020, arrastrando a los valores estadounidenses a un territorio de mercado bajista. BOE COMPRAS- El Banco de Inglaterra trató de sofocar una tormenta en el mercado de bonos británico, con el anuncio de que comprará toda la deuda pública que sea necesaria para restaurar la estabilidad financiera tras el caos provocado por la política fiscal del nuevo Gobierno. Tras no haber conseguido enfriar las ventas con intervenciones verbales en los dos días anteriores, el Banco de Inglaterra anunció una medida de emergencia que, dijo, evitaría que la agitación de los mercados se extienda por el país y golpee los flujos de crédito. UCRANIA REFERENDO- Moscú se aprestaba a anexionarse una franja de Ucrania, publicando lo que denominó recuentos de votos que mostraban un apoyo a la adhesión a Rusia en cuatro provincias parcialmente ocupadas, tras lo que Kiev y Occidente denunciaron como falsos referendos ilegales celebrados a punta de pistola. El presidente Vladimir Putin podría proclamar la anexión en un discurso dentro de unos días, poco más de una semana desde que entregó su apoyo a los referendos, ordenó una movilización militar en su país y amenazó con defender a Rusia con armas nucleares si fuera necesario. PERU TASAS- El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo que "probablemente" no sea necesario aumentar mucho más la tasa de interés de referencia del país, tras más de un año de subidas consecutivas por la elevada inflación. "Nuestra tarea es combatir la inflación, probablemente no tengamos que elevar mucho mas la tasa de interés", dijo Velarde en una presentación en la conferencia minera Perumin. FED TASAS- La falta de progresos claros en materia de inflación significa que la Reserva Federal necesita unas tasas de interés "moderadamente restrictivas" que deberían alcanzar un nivel de entre el 4,25% y el 4,5% a fines de año, dijo el presidente de la entidad en Atlanta, Raphael Bostic. "La inflación sigue siendo alta, demasiado alta, y no se está moviendo con suficiente rapidez hacia nuestro objetivo del 2%", aseguró Bostic en una conferencia telefónica desde Atlanta. (REUTERS VV)