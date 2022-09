Jueves, 29 de septiembre de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Putin reconoce independencia de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció hoy la independencia de las regiones sureñas ucranianas de Jersón y Zaporiyia, paso previo a su anexión por parte de Rusia. Según informó el Kremlin en un comunicado, Putin firmó el decreto sobre la base de los recientes referendos en los que una mayoría de votantes apoyó separarse de Ucrania e incorporarse a la Federación Rusa. Putin consumará mañana con la firma de tratados la anexión de cuatro territorios ucranianos ocupados en el este y sur del país vecino, lo que supone en torno al 15 % del territorio de Ucrania o unos 100.000 kilómetros cuadrados. "La ceremonia de la firma de los acuerdos para el ingreso de los nuevos territorios en Rusia tendrá lugar mañana" a las 12.00 GMT en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, dijo hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. La práctica totalidad de la comunidad internacional ha condenado los seudorreferendos y ha asegurado que no reconocerá la anexión.

UCRANIA GUERRA

Biden avisa a Putin que nunca reconocerá la anexión de territorios ucranianos

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este jueves a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que su país nunca reconocerá la anexión de territorios de Ucrania por parte de Rusia. "Quiero ser muy claro. Estados Unidos nunca, nunca, nunca va a reconocer los reclamos de Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania", expresó el mandatario durante la Cumbre de Islas del Pacífico celebrada en Washington.

UCRANIA GUERRA

La ONU rechaza con firmeza la anexión rusa en Ucrania: "No debe aceptarse"

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó hoy de manera rotunda los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados y subrayó que este movimiento "no debe aceptarse" y supone "una peligrosa escalada" del conflicto. "Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendrá valor legal y merece ser condenada", dijo a los periodistas.

HURACANES ATLÁNTICO

El huracán Ian podría ser el más letal de la historia de Florida, según Biden

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que el huracán Ian "podría ser el más letal de la historia de Florida", aunque no ofreció cifras de víctimas porque "todavía no están claras". No obstante, indicó que han llegado informaciones de que es posible que se haya producido "una perdida de vidas sustancial".

HURACANES ATLÁNTICO FLORIDA

Miles de atrapados y más de 2,5 millones sin energía, Ian aplasta a Florida

Miami. El paso del huracán Ian por Florida ha dejado un sendero de destrucción, en especial en el suroeste y centro de este sureño estado de EEUU, donde hay más de 2,6 millones de personas sin energía, miles continúan atrapados en sus domicilios inundados de agua, algunas carreteras están intransitables y las autoridades hablan de dos posibles muertos. "Nos aplastó", confesó al programa "Good Morning America" de la cadena ABC el alguacil del condado Lee, Carmine Marceno, quien adelantó que las muertes se contarán por "centenares", una aseveración que luego fue matizada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se refirió a dos posibles decesos. El presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó una declaración de zona de desastre sobre nueve condados de Florida.

HURACANES ATLÁNTICO CUBA

La electricidad vuelve a cuentagotas a Cuba dos días después del paso de Ian

La Habana. La corriente eléctrica regresó este jueves a contadas áreas de Cuba, dos días después de que el huracán Ian dejase completamente a oscuras la isla y desencadenase la parálisis de las telecomunicaciones y el abasto de agua en gran parte del país. Las calles de La Habana volvían a mostrar cierta actividad tras el parón que supuso Ian, que cruzó con categoría 3 el extremo occidental de la isla por la provincia de Pinar del Río dejando un reguero de destrucción -incluidas tres muertes- con sus intensas lluvias y vientos que alcanzaron los 200 kilómetros por hora.

EEUU PIB

EEUU confirma el retroceso de su economía en un 0,1 % en el segundo trimestre

Washington. El Gobierno estadounidense confirmó este jueves que la economía del país retrocedió el 0,1% en el segundo trimestre del año y cayó a un ritmo anual del 0,6%. Así lo apunta el tercer y último cálculo oficial de la evolución económica del país publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA), que confirma la recesión técnica de la mayor economía del mundo, al registrar dos trimestres seguidos de retroceso -del 0,4 % de enero a marzo y de una décima de abril a junio-.

BRASIL ELECCIONES

Lula promete paz y Bolsonaro apela al patriotismo en vísperas de los comicios

Sao Paulo. En el último día para hacer campaña en televisión, el ex presidente brasileño y candidato progresista Luiz Inácio Lula da Silva prometió hoy un Brasil en "paz" y "más justo", mientras que el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, apeló al patriotismo para ganar las elecciones del próximo 2 de octubre. Los dos favoritos para las presidenciales apuntaron al corazón de los 156 millones de electores brasileños, con mensajes en los que los ataques directos al adversario estuvieron presentes, pero en un segundo plano.

RUSIA GAS UE

El Nord Stream revela una cuarta fuga y el temor a daños medioambientales

Berlín/Copenhague. La detección de una cuarta fuga en los gasoductos rusos Nord Stream parece disipar cualquier otra opción que no sea el sabotaje para explicar esos escapes, cuyo origen investigan las autoridades danesas y suecas, mientras Alemania evalúa los daños medioambientales en el Báltico. Las fugas provocarán emisiones tóxicas por el equivalente de 7,5 millones de toneladas de CO2, según un comunicado emitido hoy por la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA) y basado en estimaciones sobre el volumen de gas acumulado en esas tuberías.

MÉXICO INTERESES

El Banco de México sube tasa de interés en 75 puntos hasta un 9,25 % récord

Ciudad de México. El Banco de México (Banxico) elevó este jueves la tasa de interés al 9,25 %, el mayor nivel en su historia, lo que representa el undécimo incremento consecutivo y el tercero de 75 puntos base ante la inflación más alta de los últimos 22 años en el país. "La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazo y el proceso de formación de precios", indicó el banco central en el anuncio.

RUANDA GENOCIDIO

Comienza juicio a Kabuga 28 años después de su papel vital en genocidio tutsi

La Haya. El juicio contra el empresario Félicien Kabuga, de 87 años, a quien la Fiscalía acusó este jueves de haber tenido "un papel vital" en la matanza de 800.000 personas de la etnia tutsi en 1994 en Ruanda, comenzó este jueves en la corte heredera del Tribunal Penal Internacional para ese país africano. Después de 28 años de aquella masacre perpetrada en cien días, “este juicio busca responsabilizar a Félicien Kabuga por su contribución sustancial e intencional” al genocidio, dijo el fiscal Rashid S. Rashid en la apertura del juicio ante el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MTPI) en La Haya, en ausencia del acusado.

COREA CONFLICTO

Corea del Norte lanza dos misiles balísticos tras la visita de Harris

Seúl. Corea del Norte lanzó este jueves dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) después de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visitara hoy Corea del Sur, según informó el Ejército del Sur. El test tiene lugar pocas horas después de que Harris despegara de Corea del Sur, donde hoy se reunió con el presidente sureño, Yoon Suk-yeol, y visitó la militarizada frontera intercoreana en un momento de especial tensión ante la posibilidad de que Pionyang realice un nuevo test nuclear.

R.UNIDO MONARQUÍA

La "vejez", causa de la muerte de Isabel II según su certificado de defunción

Londres. La causa del fallecimiento de la reina Isabel II el pasado día 8 a los 96 años fue "la vejez", según se revela en su certificado oficial de defunción, publicado hoy por el registro civil de Escocia. El documento divulgado por los llamados Registros Nacionales de Escocia indica como hora de la muerte de la monarca las 15.10 hora local (14.10 GMT) del 8 de septiembre. EFE

int-mmg