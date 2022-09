El chavismo llama a militantes a vencer el "ausentismo" de niños en escuelas

Caracas, 29 sep. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llamó este jueves a los militantes a "vencer el ausentismo" de niños en los centros educativos, que comienzan las clases, de manera presencial, el próximo lunes.

"Es un problema de niños que se están quedando en las casas porque no pueden estudiar. Entonces, nosotros estamos obligados a tocar ese punto tan duro y vencer el tema del ausentismo en los colegios", dijo durante un acto del partido, transmitido por el canal estatal VTV.

El dirigente explicó que la tarea, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, consiste en que los líderes de calle -que tienen responsabilidades de movilización política de las comunidades- visiten las casas para saber cuántos menores no asistirán a clases y las razones de dicha falta.

"No puede quedar ni un solo niño o niña en su calle que no esté en una escuela, que no esté en un colegio. (...) El jefe de calle, la jefa de calle, sabe quién vive aquí y sabe cuántos niños hay", aseguró.

En agosto pasado, el partido gobernante escogió a 266.927 líderes de calle para renovar la formación, entre los que hay personas mayores de 80 años y algunos menores de edad, entre ellos adolescentes de 15 y 16 años.

Las clases empiezan oficialmente el próximo 3 de octubre, cuando arrancará el primer año escolar "después de la pandemia que tendrá un período educativo completo, con clases presenciales y directas durante los cinco días de la semana en los diferentes niveles de la educación", informó este miércoles Maduro.

Según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos (Eneed 2021), aplicada a 399 centros, 682.233 estudiantes desertaron desde 2018 hasta el año pasado. EFE

