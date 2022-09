Dominio de Apple estaría en riesgo, al menos por ahora: BofA

(Bloomberg) -- Apple Inc. caía 4,5% después de sufrir una inusual rebaja, después de que Bank of America advirtiera sobre una menor demanda de los consumidores de sus populares teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

La empresa más valiosa del mundo ha demostrado ser un paraíso para inversionistas este año, superando a otras mega-capitalizaciones y al indicador tecnológico más amplio en medio de una fuerte liquidación impulsada por los temores de una inminente recesión. La compañía valorada en US$2.4 billones ha retrocedido solo un 16% en 2022 desde el último cierre, en comparación con las caídas cercanas al 30% del Nasdaq 100 y el S&P 500 Information Technology Index.

Pero el dominio de Apple está en riesgo, al menos por ahora, advirtió BofA.

Dado que se espera que el gasto de los consumidores se enfríe en todas las regiones, los analistas de BofA liderados por Wamsi Mohan rebajaron la recomendación de las acciones a neutral desde comprar. Los analistas argumentaron que la demanda de los servicios de Apple ya se ha desacelerado, por lo que es probable que la demanda de productos lo haga también, la presión de un dólar más fuerte solo aumentará sus problemas.

Si bien “las perspectivas a largo plazo de Apple siguen siendo favorables”, BofA espera revisiones de estimación negativas y riesgos de valoración a corto plazo.

La demanda de semiconductores está fuertemente influenciada por el gasto discrecional de los consumidores, escribió el analista de BofA Vivek Arya en una nota aparte. Sin embargo, Arya dijo que “los riesgos para los proveedores de Apple están en un rango benigno de 1% a 5% y, por lo tanto, aunque no son bienvenidos, no son tampoco una calamidad”.

Las acciones del fabricante de iPhone caían para borrar US$110.000 millones en valor de mercado, extendiendo las pérdidas del miércoles después de que un informe de Bloomberg dijera que Apple está detuviera sus planes de aumentar la producción de sus nuevos iPhones este año después de que no se materializó un aumento anticipado en la demanda.

El informe confirmó las estimaciones de producción de los analistas, en tanto que las las corredoras alcistas señalaron que la demanda en la línea de gama alta del iPhone 14 Pro es positiva para el gigante tecnológico.

Las calificaciones de compra de Apple han aumentado constantemente, pasando de 28 a fines de 2020 a 37 a partir del jueves. También cuenta con 10 retenciones y dos recomendaciones de venta, según datos de Bloomberg.

