Uganda descarta el confinamiento frente al ébola, que acumula ya 24 casos

Nairobi, 28 sep. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, descartó este miércoles que sean necesarias medidas de "confinamiento" similares a las desplegadas frente a la covid-19 para hacer frente al brote de ébola declarado en el país el pasado 20 de septiembre, que acumula ya 24 casos confirmados, incluyendo a cinco muertes.

"No debe cundir el pánico (...), no es necesario desplegar confinamientos, cerrar colegios, dejar de ir a las iglesias, a los mercados, viajar..." porque el virus del ébola "no se transmite por el aire, se transmite por contacto, pero no con cualquier parte del cuerpo", dijo el mandatario en un discurso televisado a la nación.

Museveni hizo este anuncio después de que la ministra ugandesa de Salud, Jane Ruth Aceng, ya señalara este lunes que "los mercados, las escuelas y las tiendas permanecerán abiertas" y asegurara que no era necesario restringir movimientos.

Uganda declaró el pasado día 20 un brote de ébola tras confirmar un caso en el distrito de Mubende (centro-sur), donde un hombre de 24 años murió por la enfermedad que causa ese virus.

Las autoridades ugandesas confirmaron el caso, correspondiente a la poco habitual cepa de Sudán, después de analizar una muestra tomada al hombre y tras una investigación de seis muertes sospechosas que ocurrieron en el distrito este mes.

Según confirmó hoy el presidente ugandés, se han registrado casos hasta ahora solo en Mubende -donde seis trabajadores médicos contrajeron la enfermedad de acuerdo a medios ugandeses- y en los distritos vecinos de Kassanda y Kyegegwa.

Se han registrado siete brotes anteriores de la cepa de ébola de Sudán, cuatro en Uganda -el último en 2012- y tres en Sudán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No existe una vacuna aprobada para esta cepa, a diferencia de la cepa de Zaire, registrada en epidemias de la enfermedad en la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Sin embargo, Museveni aseguró este miércoles que las autoridades ugandesas están considerando la opción de inmunizar a la población con la vacuna para la cepa de Zaire.

Existen diferencias entre ambas cepas: la de Sudán no solo es menos transmisible, sino que presenta una menor mortalidad (entre el 40 % y el 100 %) que la de Zaire (70 % - 100 %).

Países como Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia se encuentran en alerta para evitar una posible propagación del virus.

Descubierto en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Esta fiebre causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos.

El virus asoló varios países de África occidental desde 2014 hasta 2016, cuando murieron 11.300 personas y hubo más de 28.500 casos. EFE

