Ucrania ante ONU denuncia “pseudorerendo” que Rusia defiende

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU los referendos realizados en cuatro de sus territorios para anexarlos a Rusia y los calificó de parodias.

Zelenski dice en ONU que Ucrania no negociará con Rusia tras los "referendos" de anexiónKiev, Ucrania, 27 Set 2022 (AFP) - Ucrania no puede negociar con Rusia tras la organización de "referendos" de anexión en cuatro regiones ucranianas, tres de las cuales ya anunciaron el martes por la noche que el "sí" ganó, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la ONU."El reconocimiento por Rusia de los 'pseudorreferendos' como 'normales', la aplicación" del mismo plan que en Crimea, es una nueva tentativa de anexar una parte del territorio ucraniano, lo que significa que nosotros no negociaremos con el actual presidente ruso", dijo Zelenski en un video grabado difundido durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.El presidente ucraniano habló antes de los anuncios de los primeros resultados de los "referendos" de anexión en las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia y Lugansk, donde el "sí" a la anexión a Rusia ganó ampliamente, según los resultados anunciados por las autoridades prorrusas locales. Las autoridades separatistas prorrusas de la región de Donetsk, en el Donbás ucraniano (este), anunciaron el martes en la noche la victoria del "sí".En la tribuna de la ONU, el presidente ucraniano denunció "una farsa" con resultados "arreglados desde antes"."La anexión de los territorios es la violación más brutal de la Carta de Naciones Unidas", añadió en el video.Según él, Rusia debería "ser excluida de todas las organizaciones internacionales" para esas acciones, o al menos ser suspendida.bur/oaa/eg/atm