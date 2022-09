Manifestaciones en Europa y América tras muerte de joven iraní

La muerte en el hospital de la joven iraní Mahsa Amini, tras ser detenida por no usar la vestimenta obligatoria que incluye cubrirse el cabello en Irán, ha generado manifestaciones en diferentes ciudades de la República Islámica pero también en el mundo desde Viena, pasando por Nueva York y llegando hasta Buenos Aires.

Nueva York, 28 Set 2022 (AFP) - Decenas de jóvenes iraníes y estadounidenses se manifestaron el martes frente al edificio de The New York Times en Manhattan a favor de los derechos de las mujeres en Irán y para denunciar la "parcialidad" del periódico estadounidense. La activista Forouzan Farahani se arrodilló en la acera frente al edificio y se afeitó la cabeza en un acto de protesta tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que murió bajo la custodia de la conocida policía de la moral a mediados de septiembre.Las mujeres de Irán han protagonizado protestas desde el 16 de septiembre, desafiando una represión que, según un grupo de derechos humanos, ha matado a más de 75 personas y que ha suscitado la condena internacional."Estamos aquí hoy para protestar (...) por el asesinato de Mahsa en Irán y por los levantamientos que se están produciendo en diferentes ciudades del país", dijo Farahani, de 31 años. La iraní dijo a la AFP que los manifestantes también protestaban por la "parcialidad y la narrativa selectiva" en la cobertura del Times sobre Irán en los últimos años."También pensamos que no tienen una posición neutral y por eso creemos que es bueno venir aquí y protestar", dijo Farahani.Los manifestantes señalaron a Farnaz Fassihi, una reportera del Times con sede en Nueva York que está cubriendo la crisis en Irán."Mantenemos nuestra información sobre los disturbios en Irán, que está dirigida por Farnaz Fassihi, una experimentada periodista que ha cubierto Oriente Medio durante los últimos 25 años", dijo a la AFP un portavoz del periódico."Como se ha demostrado hoy, Farnaz es acosada y amenazada de forma regular e injusta por sus reportajes independientes y con sólidas fuentes, que exigen responsabilidades a los dirigentes autoritarios de Irán".En Irán, la policía antidisturbios con chalecos antibalas ha golpeado a manifestantes con garrotes en peleas callejeras. Los estudiantes han arrancado grandes imágenes del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de su difunto predecesor, el ayatolá Ruholá Jomeini, según un reciente video publicado por la AFP."La gente en Irán, en la calle, no solo está protestando contra el hiyab obligatorio", dijo Farahani en Nueva York. "También están protestando contra la república islámica, que impone este hiyab obligatorio"."Están protestando contra el gobierno, que mata a sus seres queridos".nr/mdo/sw/wd/atm/cjc ------------------------------------------------------------- Autoridades iraníes mantienen tono duro contra manifestantes y reconocen 60 muertos =(Fotos+Video+Infografía)= París, 27 Set 2022 (AFP) - El poder en Irán se mantuvo firme frente a los manifestantes que protestan por la muerte de una mujer detenida por la policía de la moral, a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional para poner fin a la represión que ha dejado decenas de muertos desde hace 11 días.Según un último balance dado el martes por la agencia de noticias iraní Fars, "unas 60 personas murieron" desde el inicio de las manifestaciones el 16 de septiembre.La policía, citada por la agencia oficial Irna, informó de la muerte de 10 agentes, pero no estaba claro si estos se encontraban entre los 60 muertos. El anterior balance oficial era de 41 fallecidos en las manifestaciones.La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó el lunes por la noche de "al menos 76 muertos", entre ellos "seis mujeres y cuatro niños", afirmando haber obtenido "videos y certificados de defunción que confirmaban los disparos con munición real contra los manifestantes".Para los dirigentes iraníes, los manifestantes son "alborotadores". En los últimos días, el presidente iraní Ebrahim Raisi ha pedido a las fuerzas del orden que actúen "firmemente contra quienes atentan contra la seguridad del país y del pueblo" y el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, excluyó toda "indulgencia" contra los instigadores de los "disturbios". Las protestas, que han tenido lugar todas las noches desde el 16 de septiembre, estallaron después de la muerte en el hospital de la joven iraní de 22 años Mahsa Amini, detenida tres días antes en Teherán por no respetar el estricto código de vestimenta para las mujeres en la República Islámica de Irán, que incluye el hecho de cubrirse el cabello en público.En Sanandaj, capital de la provincia de Kurdistán (noroeste), de donde era originaria Mahsa Amini, las mujeres subieron a los techos de los coches y se quitaron el velo, según imágenes publicadas por el IHR.bur/tp/hj/mab/avl -------------------------------------------------------------