El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, nombrado primer ministro

CentralEl príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, nombrado primer ministro Por Robbie Corey-Boulet =(Video archivo+Fotos archivo)= Riad, 27 Set 2022 (AFP) - El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, fue nombrado primer ministro, un cargo tradicionalmente ejercido por el rey, anunció un decreto real este martes.Mohamed bin Salmán, llamado MBS, "será el primer ministro" del reino petrolero, indicó el decreto del rey Salmán, publicado por la agencia oficial Saudi Press Agency.Líder de facto del país desde hace varios años, sirvió previamente como viceprimer ministro y como ministro de Defensa.En el cargo de ministro de Defensa lo reemplaza su hermano menor Jalid bin Salmán, hasta ahora viceministro del ramo.Como parte de la remodelación de gobierno anunciada este martes, los titulares de otros importantes ministerios como Interior, Exteriores y Energía se mantienen en sus cargos, según el decreto real.El príncipe heredero, que cumplió 37 años el mes pasado, es desde 2017 el primero en la línea de sucesión al trono, ocupado por su padre Salmán, de 86 años.El rey Salmán fue hospitalizado dos veces este año, la última de ellas en mayo durante una semana, cuando tuvo que someterse a varios exámenes, incluyendo una colonoscopia, según medios oficiales. - Interlocutor inevitable - El príncipe Mohammed se convirtió en ministro de Defensa en 2015, un paso clave en la consolidación de su poder.En ese papel ha supervisado las actividades militares de Arabia Saudita en Yemen, desde que el reino encabeza una coalición internacional que apoya y reconoce al gobierno en su lucha contra los rebeldes hutíes, aliados con Irán.También se ha convertido en el rostro visible de la agenda de reformas conocida como Visión 2030.Entre los cambios figuran garantizar a las mujeres el derecho de conducir, abrir salas de cine, recibir turistas extranjeros, bajarle fuerza a las imposiciones religiosas, recibir estrellas del pop y del deporte.Se convertiría de lejos en el más joven de la dinastía saudita en acceder al trono tras la muerte de su padre.MBS dirige de facto esta potencia regional petrolera y es un interlocutor inevitable a nivel internacional.Antes de la invasión de Ucrania por Rusia, en febrero pasado, el reino saudita y el príncipe heredero en particular buscaban superar el aislamiento diplomático impuesto por la mayoría de los países occidentales tras el asesinato de Jamal Khashoggi, un crítico del poder saudita.Luego de su elección, el presidente estadounidense Joe Biden desclasificó un informe donde se indicaba que MBS había "validado" el asesinato, lo que las autoridades sauditas siempre han desmentido.Pero tras la invasión rusa y el aumento de los precios de la energía, Biden, el ex Primer ministro británico Boris Johnson y otros dirigentes occidentales se dirigieron al reino para tratar de convencerlo de sacar más crudo. - "Validar su autoridad" - El anuncio saudita ocurre además tras la mediación de MBS en la liberación por Rusia y el traslado el 21 de septiembre a Arabia Saudita de diez presos de guerra, entre ellos cinco británicos y dos estadounidenses.Nombrar al príncipe heredero Primer ministro es una decisión poco común, pero no inédita. En los años 1950, el príncipe heredero Fayçal se convirtió en Primer ministro.Pero ahora es diferente, pues se trata de "oficializar una situación de facto", declaró Ali Shihabi, analista saudí cercano al gobierno.Para Umar Karim, experto en política saudí en la Universidad de Birmingham, MBS "ya pasó la fase de lucha por el poder y ganó. Lo que ocurre ahora es una forma de validar su autoridad".rcb/dv/eg/atm -------------------------------------------------------------