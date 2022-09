Mejor buscar nuevos horizontes que trabajar a reglamento

¿Por qué en el trabajo debería hacer más que aquello por lo que me pagan? La pregunta genera actualmente mucha atención en TikTok, Instagram y otras redes sociales. Sobre todo personas jóvenes en Estados Unidos reclaman bajo el lema "quiet quitting" (renuncia silenciosa o trabajo a reglamento) establecer límites claros y más justicia o juego limpio, escribe el especialista Jochen Mai. El fundador del sitio "Karrierebibel", sin embargo, considera que el "quiet quitting" no puede ser una solución. Aun cuando entiende que muchos no tengan ganas de seguir siendo explotados diariamente en sus trabajos, cree que trabajar a reglamento más bien crea problemas nuevos. Por un lado, las personas se resignan así a seguir con un trabajo solo por el dinero. Pero al hacer solo lo necesario y "cortar" emocionalmente con esa tarea, la situación no cambia en nada y la insatisfacción permanece. Mai advierte que, con esta postura, también la frontera con la negativa a trabajar se traspasa rápidamente y, así, tanto el trabajo mismo como la buena reputación de una persona pueden estar en peligro. Desde el punto de vista de este asesor profesional, es mejor enfocarse en reorientarse en lo laboral. Mai propone, por ejemplo, el método llamado "job crafting", a través del cual se intenta rediseñar las tareas del trabajo y darle así a este un nuevo sentido. También es un paso importante buscar el diálogo con un superior, con los directivos. Aun cuando sea incómodo y quizá desate un conflicto transitorio, solo así se puede averiguar si existe la posibilidad de encontrar una solución satisfactoria en la misma empresa o si -en esa situación- es mejor buscar un nuevo trabajo. dpa