Martes, 27 de septiembre de 2022

Roma.- Nuevo Gobierno italiano liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni tras ganar las elecciones de ayer domingo. (foto)(vídeo)

Moscú/Leópolis.- Rusia espera a conocer los resultados de los referendos ilegales en las cuatro regiones que ocupa en el este y sur de Ucrania. (foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne a petición de Ucrania. (foto)(vídeo)

Liverpool (R.Unido).- El líder laborista, Keir Starmer, expone en el congreso anual en Liverpool su visión para las próximas elecciones generales. (foto)(vídeo)(audio)

Bruselas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, participan en un coloquio sobre la guerra en Ucrania.

Tokio.- Japón organiza un funeral de Estado en memoria del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado julio. (foto)(vídeo)

Ginebra (Suiza).- El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas presenta las conclusiones.

Pinar del Río (Cuba).- El huracán Ian, el cuarto de la temporada, alcanza este martes el extremo occidental de Cuba. (foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Los ministros de Sanidad del G20 se reúnen en Bali (Indonesia).

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa de la incidencia de la viruela del mono.

Santiago de Chile.- La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI) concluye con su IV Seminario Internacional.

Toronto (Canadá).- La Asamblea de la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI), celebra su 41ª reunión en Montreal (Canadá).

Tegucigalpa.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizan el "Foro región norte".

Río de Janeiro (Brasil).- El Banco Central de Brasil divulga el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria.

Toulouse (Francia).- La firma española Umiles Next presenta, dentro del proyecto TindAir, su propuesta de aeronave para impulsar el transporte aéreo urbano. (foto)(vídeo) (SCF)

Ciudad de México.- Uber y la Agencia EFE organizan el foro “Ciudades en movimiento”. (foto)(video)

Rabat.- Reunión del consejo administrativo del banco central marroquí (Bank al Maghrib).

Miami (EE.UU.).- La revista Billboard prosigue con su Semana de la Música Latina.

Nueva York (EEUU).- Exposición "Illustrating Spain in the US", para explorar el legado de España.

Quito.- El colectivo de arte urbano español Boa Mistura llega a Ecuador en el marco del proyecto CaminArte. EFE

int/amd/gcf