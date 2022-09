Martes, 27 de septiembre de 2022 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 27 sep(EFE).-

.- Moscú/Leópolis (Rusia/Ucrania).- Los referendos ilegales convocados por las autoridades prorrusas en las cuatro regiones del este y sur de Ucrania ocupadas finalizan hoy martes y Rusia se prepara para iniciar su proceso de anexión.

(foto)(vídeo)

.- Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy, a petición de Ucrania, para tratar la cuestión de los referendos de secesión y anexión a Rusia de varias regiones del este ucraniano, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

(foto)(vídeo)

.- Pinar del Río (Cuba).- El huracán Ian, el cuarto de la temporada, alcanza este martes el extremo occidental de Cuba, donde dejará intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones en áreas costeras.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Liverpool (R.Unido).- El líder laborista, Keir Starmer, expone este martes en el congreso anual de la formación en Liverpool su visión para conquistar el Gobierno del Reino Unido en las próximas elecciones, en un momento de crisis por el coste de la vida.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Roma (Italia).- La ultraderechista Giorgia Meloni intenta acortar al máximo los plazos para la formación de su futuro gobierno en Italia, ya que tendrá que tomar decisiones fundamentales para el país en un tiempo récord, como la aprobación de los presupuestos.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Tokio (Japón).- Japón organiza un funeral de Estado en memoria del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado julio en un acto electoral, una ceremonia con la asistencia de 700 invitados extranjeros de diversos países y organizaciones internacionales.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Tokio (Japón).- Centenares de japoneses se manifestaron este martes en un céntrico parque tokiota para protestar contra la celebración del funeral de Estado al exmandatario Shinzo Abe y pedir que se "frene inmediatamente".

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- Centenares de personas se desplazaron hoy hasta el parque Kudanzaka de Tokio para ofrecer flores en memoria del ex primer ministro Shinzo Abe, un último adiós al exmandatario con motivo de la celebración este martes de su funeral de Estado.

(foto)(vídeo)

.- Bucalán (Filipinas).- Al menos ocho personas perdieron la vida y tres más continúan desaparecidas en Filipinas tras el paso del tifón Noru, que ahora se dirige a Vietnam y Camboya con vientos de hasta 175 kilómetros por ahora y que deja pérdidas millonarias en la agricultura.

(vídeo)

.- Río de Janeiro (Brasil).- Las campañas para las presidenciales del domingo en Brasil tienen en la mira el retorno del hambre, que afecta a 33 millones de personas en un país donde muchos de los electores más pobres sienten que permanecen invisibles año a año pese a los cambios de gobierno.

(foto)(vídeo)

.- Sao Paulo (Brasil).- La socióloga Janja no se pierde un mitin de Lula da Silva, mientras que Michelle encabeza con frecuencia cultos evangélicos junto al presidente Jair Bolsonaro. Ambas son esposas de los máximos favoritos a la Presidencia de Brasil y han asumido un papel protagonista en la campaña electoral.

(foto)(vídeo)

.- Lima (Perú).- Bailar, cantar o repetir eslóganes (incluso en japonés). De todo hay en las redes sociales de los candidatos peruanos para las elecciones de este domingo, que tratan de llamar la atención de los votantes con vociferantes campañas y exhibiciones físicas con tal de generar simpatía, aunque la mayoría de las veces el resultado sea un indisimulado sentimiento de vergüenza ajena.

(foto)(vídeo)

.- Caracas (Venezuela).- Caracas, la que hasta hace poco fue considerada la ciudad más violenta del mundo, busca ahora atraer al turista internacional con un acelerado plan con el que se pretende sacar provecho al mejoramiento de la seguridad y de la incipiente recuperación económica de Venezuela, que esconde todavía muchas carencias.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de Guatemala.- La directora del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala, Mirna Montenegro, asegura que miles de niñas en el país centroamericano son víctimas de abusos sexuales pero al mismo tiempo son "invisibles" para las autoridades, y se encuentran totalmente "desprotegidas" debido la inestable situación del sistema judicial.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de Panamá.- El año 2022 cerrará con una nueva cifra histórica de migrantes irregulares, alrededor de 200.000, cruzando la peligrosa jungla del Darién, la entrada a Centroamérica desde el sur, en otra ola migratoria hacia el EE.UU. que evidencia la necesidad de una respuesta regional para gestionar el fenómeno, afirmó la OIM.

(vídeo)

.- Pekín (China).- Un grupo de científicos chinos ha descubierto rastros de actividad acuática en Marte basándose en información recabada por el robot Zhurong, recoge hoy la televisión estatal CGTN.

(vídeo)

.- Santiago de Chile.- El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, habla en una entrevista con Efe de los impactos que genera la industria salmonera en el sur, un asunto que la ONG aborda en su nuevo documental "Por aquí no".

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- La exposición "Illustrating Spain in the US" une a ilustradores de cómic e investigadores para explorar el legado de España en el territorio de EE.UU.

(foto)(vídeo)

.- Belén (Cisjordania ocupada).- El festival circense Festiclown, organizado por la ONG española "Pallasos en Rebeldía", regresa a los Territorios Palestinos después de la pandemia para amenizar la vida de los más pequeños y ofrecerles espacios de libertad.

(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.